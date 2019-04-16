"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую

На днях Яна Рудковская похвасталась, что ее шестилетний сын заработал десять миллионов рублей. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева заявила, что это отдает подлостью.

У Алены Водонаевой есть восьмилетний сын. Однако, в отличие от Яны Рудковской, она предпочитает лишний раз не афишировать жизнь наследника, хотя и завела для него страницу в Instagram.

"Спросите, зачем я это делаю? Чтобы, когда он вырастет, у него была страница с историей, его личной летописью и взглядом на нее его матери", – пояснила Алена. Она подчеркнула: как только Богдан будет готов к социальным сетям, получит свой аккаунт в абсолютное пользование.

Водонаева сообщила, что некоторые ее знакомые зарабатывают на своих чадах большие деньги. "Я к этому отношусь с презрением. Все-таки пополнять кошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, – отдает подлостью", – сделала вывод звезда "Дома-2".

Алена поделилась своими опасениями: "Это, конечно, классно, что условный Гном Гномыч в шесть лет зарабатывает десять миллионов на рекламе, но не сделает ли он своим родителям ручкой в 10-12 лет, решив, что с такими деньгами проживет и без них? И какие аргументы будет приводить мама, когда чадо потребует что-то покруче брендовых кроссовок и дорогих игрушек? Это надо учитывать, если решился "поднять бабла" на своем ребенке..."

Она сравнила съемку маленьких детей и давление родителей, отправляющих своих чад в выбранный ими вуз. "В интернете появилась новая валюта – ребенок, который стоит миллионы. Мы это уже проходили, сломанные судьбы звезд типа Майкла Джексона и Маколея Калкина тому пример", – напомнила Водонаева.

Звезда "Дома-2" отметила, что неизвестно, как сложится жизнь тех, чье детство проходит под вспышками камер, поскольку это новая реальность. Однако Алена Водонаева убеждена: с психикой у таких детей будут проблемы, пишут "7Дней".