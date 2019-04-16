"Отдает подлостью": звезда "Дома-2" пригвоздила зарабатывающую на сыне Рудковскую
У Алены Водонаевой есть восьмилетний сын. Однако, в отличие от Яны Рудковской, она предпочитает лишний раз не афишировать жизнь наследника, хотя и завела для него страницу в Instagram.
"Спросите, зачем я это делаю? Чтобы, когда он вырастет, у него была страница с историей, его личной летописью и взглядом на нее его матери", – пояснила Алена. Она подчеркнула: как только Богдан будет готов к социальным сетям, получит свой аккаунт в абсолютное пользование.
Водонаева сообщила, что некоторые ее знакомые зарабатывают на своих чадах большие деньги. "Я к этому отношусь с презрением. Все-таки пополнять кошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, – отдает подлостью", – сделала вывод звезда "Дома-2".
Алена поделилась своими опасениями: "Это, конечно, классно, что условный Гном Гномыч в шесть лет зарабатывает десять миллионов на рекламе, но не сделает ли он своим родителям ручкой в 10-12 лет, решив, что с такими деньгами проживет и без них? И какие аргументы будет приводить мама, когда чадо потребует что-то покруче брендовых кроссовок и дорогих игрушек? Это надо учитывать, если решился "поднять бабла" на своем ребенке..."
Она сравнила съемку маленьких детей и давление родителей, отправляющих своих чад в выбранный ими вуз. "В интернете появилась новая валюта – ребенок, который стоит миллионы. Мы это уже проходили, сломанные судьбы звезд типа Майкла Джексона и Маколея Калкина тому пример", – напомнила Водонаева.
Звезда "Дома-2" отметила, что неизвестно, как сложится жизнь тех, чье детство проходит под вспышками камер, поскольку это новая реальность. Однако Алена Водонаева убеждена: с психикой у таких детей будут проблемы, пишут "7Дней".
Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Мохнатая знаменитость настроена серьезно
Ирина Титова обратилась к поклонникам из больницы
Примадонна сделала резкое заявление
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Хочу найти мужчину
Межрасовый брак
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Секс за деньги
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Прервать беременность
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Началова, Булдаков, Децл ...
Отшила лучшего друга
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Свекровь не союзник
Как понять твой человек или не твой?
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Павел Воля
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Японская диета
Поцелуй это измена?
Английская диета
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Лев и Дева