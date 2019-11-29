Гороскоп на неделю со 2 декабря по 8 декабря 2019 года

Наступающая неделя начнется с очень знакового астрособытия. Планета успеха и благополучия Юпитер в понедельник 2 декабря покинет свою стрельцовскую обитель и перейдет в знак строгого Козерога. Целый год благодетель Юпитер будет настраивать фортуну для Козерогов, а также Скорпионов, Дев, Тельцов и Рыб.

"Главное, что нужно запомнить, Юпитер – это социальная планета и покровительствовать она будет только людям с активной жизненной позицией. Так что все в ваших руках. Действуйте, проявляйтесь и Юпитер будет на вашей стороне", – говорит астролог Юлия Урусэль.



Следующий важный момент: красотка Венера задружится с воинствующим Марсом и к нам придет любовь и романтика. Но вот надолго ли?

С понедельника и вплоть до субботы мы будем чувствовать потребность в любви и внимании со стороны окружающих. Это отличное время не только для знакомств, но и удачных финансовых вложений, приобретений и преображения тела. Эта неделя – подарок для худеющих и желающих преобразиться в кратчайшие сроки. Фитнес, активные тренировки, спа-процедуры, массаж, антицеллилютные и моделирующие программы будут иметь максимальный эффект.

Овен

Наступающая неделя принесет финансовый успех. Вы будете фонтанировать бизнес-идеями, причем вашему руководству и партнерам стоит прислушаться к вашим советам и проектам, которые гарантированно принесут немалую прибыль.

Также неделя будет богата приятными новостями и заманчивыми предложениями, сулящими вам увеличение ваших доходов. Владельцам бизнеса звезды рекомендуют использовать не только свои идеи, но и прислушиваться к советам окружения. Они будут на редкость полезны.

Важно: действуйте сейчас только в строгом соответствии с буквой закона и не пытайтесь обойти установленные рамки и ограничения, в ином случае вы можете впоследствии пожалеть о своих деяниях.

На личном фронте вас ожидает спокойствие и приятное времяпрепровождение. Отношения с вашим партнером будут гармоничными, полными чувственности и нежности.

Телец

Вас ждет заслуженный отдых. Наконец-то пришло ваше время собирать урожай. Любое завершение ранее начатых дел будет даваться вам легко и просто, воспользуйтесь этой возможностью!

В том числе неделя подходит для вложений и инвестиций, ваши контрагенты и деловые партнеры будут выполнять все свои обязательства. Вам останется только пожинать плоды этого благоприятного периода. В это время вы будете полны сил и бодрости, и никакие болезни будут не страшны.

Для одиноких Тельцов, которые находятся в поиске своей второй половинки, наступает хороший период для новых знакомств, готовых перерасти во что-то серьезное. У семейных Тельцов дома идиллия, взаимопонимание и любовь.

Близнецы

Представительям этого знака звезды уготовили довольно конфликтную и эмоционально напряженную неделю. На работе ожидает давление со стороны руководства и новые требования, которые вызовут у вас волну недовольства. И вот тут вам надо быть осторожнее: сохраняйте максимальное спокойствие, эта ситуация не будет иметь затяжной характер.

Вы почувствуете раздражение от рабочей суеты и постоянно навалившихся на вашу голову срочных заданий. Лучше принять все как есть и не портить себе нервы. Правильно расставьте приоритеты при выполнении задач. Сейчас не время заниматься инвестированием и любыми денежными операциями.

На выходных постарайтесь не переохлаждаться, велик риск простудных заболеваний. Лучше провести время в тишине и наедине с собой.

Рак

Для Раков эта неделя неоднозначная. И, можно даже сказать, что для вас наступает переломный момент в жизни. Вам просто необходимы перемены, ведь во всех сферах вашей жизни накопилась масса ненужных, негативных, отживших себя установок, которые мешают вашему дальнейшему движению. Это "мусор", который срочно нужно выбросить!

На работе и в деловой сфере вы можете ощутить, что достигли потолка своего развития. Возможно вам стоит задуматься о смене деятельности. Ваша задача сейчас – не прятаться от проблем в раковину, как вы любите, а наоборот, начать искать выход, но не используя старые проверенные методы. Эта неделя может принести некоторым Ракам в качестве освобождения разрывы и расставания с партнерами. И это скорее всего тот балласт, который мешает вам взлететь. Тем Ракам, у кого отношения со второй половинкой не были напряженными, эта неделя сулит просто небольшое расставание в силу обстоятельств: командировки, срочные поездки.

Выходные нужно обязательно провести спокойно, ваш организм на грани нервного срыва, поэтому стоит дать себе расслабиться, остаться дома или провести время на природе.

Лев

Эта неделя у Львов пройдет под знаком ностальгии по прошлому. В памяти одно за другим будут всплывать воспоминания, которые оставили след в вашем сердце. Чтобы эти настроения не привели вас к унынию или депрессии, стоит напомнить себе, что прошлое – это необходимый опыт, а впереди – огромные возможности и прекрасные перспективы, иначе и быть не может.

В работе могут всплыть какие-то давние ошибки, которые именно сейчас могут привести к срыву ваших планов или застою в проектах. Эта неделя не располагает к принятию важных решений и началу новых дел. Их старт лучше отложить на более поздний срок, дабы не испытать потом лишних разочарований.

Звезды настоятельно рекомендуют не срывать свое плохое настроение на домашних, они то уж точно ни в чем не виноваты. Это только ваша накопившаяся усталость и раздражительность заставляют вас сейчас видеть в окружающих только недостатки.

Также стоит сейчас обратить внимание на здоровье. Вам обязательно нужен полноценный отдых на выходных. Развейтесь, сходите в кино или театр, в спа-салон или на массаж.

Дева

Вас ждет очень продуктивная и позитивная неделя. Будет ощущение, что наконец-то настал ваш звездный час.

Важный момент – любые перемены и события этой недели в итоге отразятся, так или иначе, на вашей семье и доме. Даже если сейчас вам так не кажется, эти последствия будут носить исключительно благоприятный характер.

На работе вы также почувствуете себя на коне. Ждет множество маленьких и больших побед, минуты славы и признание ваших талантов. Вполне возможно, что вы даже ощутите, что наступила пора перейти на более высокую должность. Любовная сфера для тех Дев, что находятся в поиске, предвещает возможность встретить свою вторую половинку.

Весы

Звезды настоятельно рекомендуют взять отпуск на этой неделе. Вам просто необходимо отдохнуть, так как вы измотаны как морально, так и физически. Череда конфликтных и сложных ситуаций предыдущих периодов плохо отразились на вашем самочувствии и внутреннем состоянии.

Именно на этой неделе вы сможете погрузиться в ваш глубокий внутренний мир, осознать причины раздиравших вас конфликтов, но для этого вам нужно остаться наедине с собой. Постарайтесь избегать шумных компаний, сократите количество контактов. Это время предназначено для того, чтобы залечь на дно и заняться собой.

Обязательно побалуйте себя вкусной едой, хорошими книгами. Можно сходить в театр или на выставку, созерцать прекрасное и найти отдых по душе.

​Скорпион

Впереди напряженная неделя. На вас может навалиться масса срочных дел и новых обязанностей, поставленные перед вами задачи будут казаться нерешаемыми, вы будете чувствовать себя бессильными что-либо изменить. Но не паникуйте, у вас на все хватит времени, вы все успеете, вам по силам разобраться со всеми делами, главное – настроиться на победу, сцепить зубы и все получится.

Лучше задумайтесь на досуге, а не слишком ли много вы на себя взвалили, возможно, стоит начинать делегировать часть своих обязанностей своим коллегам или привлечь специалистов к ряду вопросов. Аналогичная ситуация складывается у семейных Скорпионов дома. Вам необходимо распределить домашние обязанности и передать часть бытовых дел своим близким, чтобы не тянуть на себе непосильную ношу в одиночку. Скорпионам, находящимся в поиске своей второй половинки, стоит пересмотреть свои внутренние установки и убеждения, возможно вы сами препятствуете развитию новых отношений или запрещаете их себе.

На выходных стоит поехать куда-то и сменить обстановку хоть на какое-то время.

Стрелец

На этой неделе Стральцам улыбнется удача. Вас ждут позитивные перемены во многих сферах жизни, причем события этой недели сложатся сами собой и они совершенно не зависят от вас и вашей воли, но точно пойдут вам во благо. Это тот самый счастливый случай для вас.

В профессиональной сфере ожидает осознание, что работа вас радует и вы находитесь на правильном пути. Хотя у кого-то неделя пробежит в суете и вам придется успевать быть в нескольких местах одновременно.

В сфере личных отношений вам уготованы важные встречи или возвращение к кармическим связям, от которых не удастся сбежать и спрятаться. Этот период еще необычен тем, что вы будете склонны делать импульсивные и неожиданные поступки, например, на такой волне убежденные холостяки внезапно сделают предложение руки и сердца. ​

Козерог

Козерогам звезды обещают спокойную и размеренную неделю. Не стоит торопить события, пусть все идет своим чередом. Все процессы в этот период будут развиваться медленно, поэтому вам стоит запастись терпением, а это время лучше посвятить планированию и размышлениям. Домашние дела также не будут вас особо утомлять, вы так наладили течение своей жизни, что она действует как хорошо отлаженный механизм.

В любовных делах Козерогов, связанных семейными узами, ожидает гармония и полное взаимопонимание с партнером. А вот одиноким Козерогам стоит покопаться в себе, понять причины вашего одиночества и пересмотреть отношение как к себе, так и к окружающим.

Водолей

Водолеев следующая неделя наполнит оптимизмом и хорошим настроением. Это прекрасное время для представителей творческих профессий. Вы будете полны новых идей, креативных замыслов и предложений, причем они же могут помочь, если вы устраиваетесь на новую работу или задумываетесь о смене рода деятельности.

Высока вероятность полезных знакомств, появления в вашей жизни новых интересных людей, не исключено получение заманчивых приглашений на разного рода вечеринки, дни рождения.

На личном фронте вас ждет насыщенное время. Для семейных Водолеев наступает идиллический период, который напомнит давно прошедший медовый месяц, а вот для тех, кто еще в поиске своего счастья, эта неделя может принести знакомство с человеком во многом похожего на вашего бывшего партнера, с которым у вас не сложились отношения по каким-то причинам ранее. И именно сейчас вероятность завязывания серьезного романа достаточно высока.

Учитывая, что неделя будет полна эмоций и переживаний, на выходных на вас может навалиться моральная усталость, поэтому позвольте себе отдохнуть и расслабиться.

Рыбы

Для Рыб эта неделя очень важная! Она покажет, что впереди вас ждут серьезные перемены, это не плохо и не хорошо, просто настал момент покинуть насиженное место и начать равномерное движение вперед. Это коснется, прежде всего, деловой и профессиональной сферы. Вас ожидают либо смена вида деятельности, либо получение должности, на которой придется осваивать много новой для вас информации, или даже просто вам поручат выполнять новые обязанности, и придется в срочном порядке многому научиться. Также вероятны многочисленные командировки и поездки по рабочим вопросам, которые пройдут достаточно познавательно и удачно.

В любовной сфере эта неделя неоднозначна, кого-то ожидают неожиданные расставания или мгновенное начало новых отношений, а кому-то эта неделя может принести просто отъезд близкого человека в командировку. На выходных вам стоит уединиться и восстановить силы после эмоционально насыщенного периода.