Календарь красоты на ноябрь 2019

"При Венере в Стрельце нам захочется приобретать дорогие костюмы и вечерние платья, брендовые сумочки и туфельки, делать прически в элитных салонах, а уж если соберемся в отпуск – то обязательно в дальние страны, – рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. – Как думаете, что может быть общего у Ким Бессинджер, Маргарет Тэтчер, Патрисии Каас, Айшварии Рай, Тины Тернер, Екатерины Боярской, Анастасии Волочковой и Ксении Собчак? Да, да, у всех этих дам Венера в Стрельце! Как видите, они обладают яркой внешностью, известны и образованы. Вот и нам захочется выделиться, носить яркие наряды, стильные украшения, при этом мы будем подсознательно стремиться к созданию образа дамы из высшего общества, утонченной, изысканной, вкусно пахнущей Шанель №5, но при этом этакой "железной леди" на шпильках. Как понимаете, образ не из дешевых. Но, есть нюансы. Одновременно с Венерой в стрельцовском обличии весь месяц будет хозяйничать ретроградный Меркурий. А он против покупок новых вещей. Но, на антиквариат, раритет и бывшие в употреблении вещи дает добро. Совет один. Даже если захочется, то постарайтесь не потратить все сбережения на модные обновки. Уже в декабре вы можете пересмотреть свои дорогие приобретения и пожалеть о потраченных финансах".
Ну, а сейчас – о процедурах красоты на ноябрь.
СТРИЖКА
Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.
Лучшее время для этого в ноябре:
- 1 ноября, пятница;
- 3 ноября, воскресенье с 14:21 до 18:43;
- 5 ноября, вторник;
- 7 ноября, четверг;
- 11 ноября, понедельник с 12:00;
- 27 ноября, среда;
- 28 ноября, четверг;
- 29 ноября, пятница.
А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.
В ноябре это:
- 13 ноября, среда с 11:47;
- 15 ноября, пятница до 14:41;
- 16 ноября, суббота;
- 19 ноября, вторник;
- 20 ноября, среда;
- 21 ноября, четверг;
- 22 ноября, пятница;
- 25 ноября, понедельник.
Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ПРОЦЕДУР С ВОЛОСАМИ
- 12 ноября, вторник;
- 17 ноября, воскресенье;
- 24 ноября, воскресенье;
- 26 ноября, вторник.
ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ
Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):
- 1 ноября, пятница;
- 3 ноября, воскресенье с 14:21 до 18:43;
- 5 ноября, вторник;
- 7 ноября, четверг;
- 11 ноября, понедельник с 12:00;
- 27 ноября, среда;
- 28 ноября, четверг;
- 29 ноября, пятница.
ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ
Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:
- 13 ноября, среда с 11:47;
- 15 ноября, пятница до 14:41;
- 16 ноября, суббота;
- 19 ноября, вторник;
- 20 ноября, среда;
- 21 ноября, четверг;
- 22 ноября, пятница;
- 25 ноября, понедельник.
А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Лучшее время для применения увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты":
- 3 ноября, воскресенье с 14:21 до 18:43;
- 5 ноября, вторник;
- 7 ноября, четверг;
- 11 ноября, понедельник с 12:00;
- 27 ноября, среда;
Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:
- 13 ноября,среда с 11:47;
- 15 ноября, пятница до 14:41;
- 16 ноября, суббота;
- 19 ноября, вторник;
- 20 ноября, среда;
- 21 ноября, четверг;
- 22 ноября, пятница;
- 25 ноября, понедельник.
Внимание регионам, время московское!
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