Календарь красоты на ноябрь 2019

В ноябре вас ждет новое удивительное приключение. С первого числа этого месяца красотка Венера из водной стихии переходит в огненную – в знак Стрельца! И пробудет она там почти до 26 ноября. Перейдя в знак Стрельца Венерой станет управлять щедрый гуру Юпитер. Он символизирует оптимизм, успех, благополучие, высокое положение в обществе, материальные блага и социальные достижения. А еще Юпитер любит бескрайние просторы, новые земли, другие культуры и покровительствует путешествиям, особенно длительным.

"При Венере в Стрельце нам захочется приобретать дорогие костюмы и вечерние платья, брендовые сумочки и туфельки, делать прически в элитных салонах, а уж если соберемся в отпуск – то обязательно в дальние страны, – рассказала "Дни.ру" астролог Юлия Урусэль. – Как думаете, что может быть общего у Ким Бессинджер, Маргарет Тэтчер, Патрисии Каас, Айшварии Рай, Тины Тернер, Екатерины Боярской, Анастасии Волочковой и Ксении Собчак? Да, да, у всех этих дам Венера в Стрельце! Как видите, они обладают яркой внешностью, известны и образованы. Вот и нам захочется выделиться, носить яркие наряды, стильные украшения, при этом мы будем подсознательно стремиться к созданию образа дамы из высшего общества, утонченной, изысканной, вкусно пахнущей Шанель №5, но при этом этакой "железной леди" на шпильках. Как понимаете, образ не из дешевых. Но, есть нюансы. Одновременно с Венерой в стрельцовском обличии весь месяц будет хозяйничать ретроградный Меркурий. А он против покупок новых вещей. Но, на антиквариат, раритет и бывшие в употреблении вещи дает добро. Совет один. Даже если захочется, то постарайтесь не потратить все сбережения на модные обновки. Уже в декабре вы можете пересмотреть свои дорогие приобретения и пожалеть о потраченных финансах".

Ну, а сейчас – о процедурах красоты на ноябрь.

СТРИЖКА

Вы желаете, чтобы ваши волосы росли быстрее? Тогда подстригайтесь на растущей Луне.

Лучшее время для этого в ноябре:

1 ноября, пятница;

3 ноября, воскресенье с 14:21 до 18:43;

5 ноября, вторник;

7 ноября, четверг;

11 ноября, понедельник с 12:00;

27 ноября, среда;

28 ноября, четверг;

29 ноября, пятница.

А если вы, наоборот, хотите подольше не ходить в салон, то лучше стричь волосы на убывающей луне, тогда волосы будут расти медленнее.

В ноябре это:

13 ноября, среда с 11:47;

15 ноября, пятница до 14:41;

16 ноября, суббота;

19 ноября, вторник;

20 ноября, среда;

21 ноября, четверг;

22 ноября, пятница;

25 ноября, понедельник.

Обязательно во время стрижки мысленно попрощайтесь со своими обидами и претензиями, которые отвалятся с остриженными волосами.

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ИЛИ ПРОЦЕДУР С ВОЛОСАМИ

12 ноября, вторник;

17 ноября, воскресенье;

24 ноября, воскресенье;

26 ноября, вторник.

ОКРАШИВАНИЕ. БРЮНЕТКИ

Подходящее время для окрашивания волос в темные оттенки (дольше будет держаться):

1 ноября, пятница;

3 ноября, воскресенье с 14:21 до 18:43;

5 ноября, вторник;

7 ноября, четверг;

11 ноября, понедельник с 12:00;

27 ноября, среда;

28 ноября, четверг;

29 ноября, пятница.

ОКРАШИВАНИЕ. БЛОНДИНКИ

Для окрашивания волос в блондинистые оттенки и мелирование (можно добиться глубокого и ровного цвета) подойдут:

13 ноября, среда с 11:47;

15 ноября, пятница до 14:41;

16 ноября, суббота;

19 ноября, вторник;

20 ноября, среда;

21 ноября, четверг;

22 ноября, пятница;

25 ноября, понедельник.

А вот окрашивание волос в темные цвета в этот период нежелательно, так как цвет быстро смоется.

УХОД ЗА ЛИЦОМ

Лучшее время для применения увлажняющих и питательных масок, а также омолаживающих уколов "красоты":

3 ноября, воскресенье с 14:21 до 18:43;

5 ноября, вторник;

7 ноября, четверг;

11 ноября, понедельник с 12:00;

27 ноября, среда;

Уход у косметолога по очищению, омоложению кожи с помощью пилинга, скрабирования, удаление прыщей, сведение пигментных пятен, веснушек и другие манипуляции по очищению кожи эффективны:

13 ноября,среда с 11:47;

15 ноября, пятница до 14:41;

16 ноября, суббота;

19 ноября, вторник;

20 ноября, среда;

21 ноября, четверг;

22 ноября, пятница;

25 ноября, понедельник.

Внимание регионам, время московское!

Важно: помните, совершая любые действия с волосами, вы вносите перемены в свою жизнь. Относитесь к волосам, как своему богатству и источнику силы и никогда не меняйте прическу необдуманно. А вот если вас действительно "все достало", то перемены с волосами будут самым простым способом изменить свою жизнь. Но всегда начинайте с Лунного календаря, а ЛУНА, как его хозяйка, в знак благодарности подарит вам красоту и здоровье.