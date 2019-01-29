5 простых ритуалов по привлечению денег

Магия дает каждому человеку возможность повлиять на свою жизнь при помощи различных ритуалов. Есть сильные обряды, выполнить которые способен любой человек. Они не требуют особых усилий, не отнимают много времени, но действуют эффективно.

Как привлечь в жизнь финансовые средства "Дни.ру" рассказала астролог Вера Хубелашвили.

Важно: финансовые ритуалы нужно проводить в определенные дни, а именно в 1, 2, 7, 12, 14-е лунные сутки.

Ритуал 1. Волшебная купюра

Все, что вам понадобится – это одна купюра любого номинала. Некоторые предпочитают выбирать побольше. Есть мнение, что тысяча будет эффективнее ста рублей, но на самом деле роли это не играет. Хватит и десяти рублей, если таковая купюра где-то еще сохранилось.

Нужно придумать свой символ. Нечто такое, что будет особенно приятно откликаться в душе. Например, в центре купюры можно нарисовать сердечко. Идеальный для этого инструмент – красный маркер или даже фломастер, если он достаточно стойкий. Это наша "волшебная купюра". Тратить ее нельзя. Лучше вообще не класть в кошелек, а поместить куда-нибудь в укромное место или даже в рамочку. С этого момента в жизнь начнут притягиваться денежные средства.

Ритуал 2. Доллар-магнит

Этот ритуал по традиции требует именно долларовой банкноты. Как так сложилось и почему – история умалчивает. Но лучше всего не противоречить действующей технике и просто в точности ее воспроизвести.

Итак, берем долларовую банкноту и кладем в кошелек. Отныне она будет притягивать в жизнь финансовые средства. Вынимать доллар из кошелька нельзя ни при каких обстоятельствах. Чем он дольше хранится внутри, тем эффективнее действует.

Возможно, жизнь подбросит несколько искушений потратить долларовую банкноту. Но вы должны относиться к ней не как к деньгам, а как к талисману.

Ритуал 3. Бесконечные деньги

Наше сознание формирует реальность. Эта истина настолько заезжена, что многие о ней уже даже не задумываются. А зря. У каждого из нас есть внутренний барьер, лимит денежных средств, которыми мы можем обладать в единый момент.

У богатых людей эта планка значительно выше, чем у бедных. Формируется она жизненным опытом, окружением. Наша задача – "подорвать" эту планку, снести, что называется, крышу.

Как это сделать? Очень просто. Берем несколько купюр, желательно, чтобы они были крупного номинала. Складываем в стопку и принимаемся считать. Верхние, уже посчитанные, купюры, не откладываем в сторону, а перекладываем вниз стопки.

Получается, что мы считаем деньги по кругу. Вот у нас тысяча, две… пять… двадцать две.. миллион… Приходилось ли прежде считать в руках столько денег? И они не чьи-то там – они ваши! Важно осознать эту мысль. Если получится, то денежный поток хлынет в жизнь с приумноженной силой.

Ритуал 4. Признаться деньгам в любви

С одной стороны это простое и бесхитростное действо, с другой – оно кажется настолько глупым и нелепым, что мало кто решится его воплотить. А зря. Деньги – это тоже энергия. С ней нужно установить отношения.

Есть люди, которые смотрят на деньги как на нечто "грязное". Неудивительно, что у них финансовые проблемы. Деньги – это не хорошо, и не плохо. Это энергетически нейтральное средство для получения различных материальных благ.

Деньги бегут от тех, кто их не любит. Казалось бы, глупость, но если сесть в одиночку, достать купюру в пятьдесят рублей и просто признаться ей в любви, как живому существу, попросить прощения за то, что раньше к ней было негативное отношение, это даст невероятные результаты. Этот ритуал будет особенно полезен тем, у кого есть серьезные финансовые трудности. Очень часто они возникают именно из-за негативных убеждений по отношению к деньгам.

Ритуал 5. Аффирмация

Это не сложная техника, но подходит она только для самых терпеливых, так как делать ее обычно приходится продолжительный срок.

Итак, в чем суть? Аффирмация – это короткая утвердительная фраза вроде "Я становлюсь здоровее", "Я становлюсь счастливее". В отношении денег можно сформулировать нечто похожее: "Я становлюсь богаче", "У меня прибавляется денег". Аффирмации можно произносить в любое удобное время, раз в день, два или сколько захочется. Регулярность произношения аффирмации увеличивает шансы на положительный результат.

Два важных условия: аффирмация должна быть утвердительной (нельзя говорить нечто вроде "я больше не буду нищим") и должна соответствовать реальности (нельзя говорить "я богат", потому что это сейчас не так). А вот "Я становлюсь богатым" – вполне правдоподобное утверждение. Оно сработает.