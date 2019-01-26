Любовный гороскоп на февраль 2019 года

ОВЕН



Овнов в феврале вряд ли будет сильно заботить тема личных отношений – все внимание будет уделяться работе. Поэтому, если вы человек семейный, постарайтесь хоть немного времени стараться уделять своему партнеру – ему или ей будет это приятно. Если вы одиноки, завести новый роман можно все там же, на работе. Не задерживайтесь после трудового дня и на корпоративах, если вас не интересуют эти отношения.

ТЕЛЕЦ

Если вы одиноки и хотите завести новые отношения в феврале, попытать счастье стоит где-то далеко от дома либо в интернете – сейчас у вас есть шанс удачно познакомиться с иностранцем. Если вы уже нашли свою вторую половину, улучшить отношения можно также на отдыхе – вот только отдыхать надо не друг от друга, а вместе от всех остальных. Впрочем, если возможности уехать сейчас нет, можно хотя бы просто сходить на совместную прогулку в парк или музей.

БЛИЗНЕЦЫ

выглядит непростым для типичных представителей знака Близнецы. Если вас захватит ревность и какие-то подозрения в изменах, не стоит сразу устраивать скандал и расставаться. Попробуйте мирно поговорить с партнером и все выяснить – скорее всего, вы зря переживаете и что-то не так поняли. Ведь именно общение – конек настоящих Близнецов. Для новых отношений не лучшее время – роман вряд ли принесет вам много положительных эмоций.

РАК

Февраль – благоприятный месяц для типичных Раков, которые хотят заняться вопросом личных отношений. Если вы уже состоите в паре, в феврале можно укрепить их, перевести на новый уровень. Можно жениться, венчаться или просто начинать жить вместе. Если вы пока одиноки, месяц благоприятен и для вас, ведь у вас есть шанс встретить того самого человека. Главное, не сидеть в четырех стенах и не ждать, что он сам свалится вам на голову. Действуйте!

ЛЕВ

Порой в любых отношениях наступает период, когда из них уходит ежеминутная радость и они кажутся скучными и монотонными. Отношения – тоже тяжелый труд, и только вы сами можете вернуть в них былые краски, главное, не пускать все на самотек. Больше общайтесь с партнером, проводите время вместе, и все будет хорошо. Если вы пока одиноки, не гонитесь за новыми романами – вы еще успеете найти свое счастье в более благоприятный для этого период.

ДЕВА

Любовныйдля типичных Дев февраль выглядит благоприятно. Одинокие представители знака смогут найти приятного человека для романтических отношений, если, конечно, захотят. А семейным Девам рекомендуется больше общаться со своим партнером. Вам нужно стать друг другу не только любовниками, но и хорошими друзьями. Разговаривайте, шутите, позвоните любимому во время перерыва на работе и поинтересуетесь, как проходит его (или ее) день.

ВЕСЫ

Чтобы избежать каких-то конфликтов с партнером, постарайтесь не слишком гнуть свою линию и дать возможность своей второй половине принимать важные решения и проявлять инициативу. Впрочем, Весы достаточно миролюбивые и дипломатичные, так что эти разногласия вы сможете разрешить. А вот для новых романов время не самое подходящее – с новым партнером будет больше скандалов и ссор, чем приятных эмоций.

СКОРПИОН

Одинокие Скорпионы могут найти свое счастье в интернете – воспользуйтесь для этого социальными сетями, сайтами знакомств или специальными приложениями на смартфон. Если пара у вас уже есть, первая половина месяца пройдет для вас спокойно, а вот во второй могут возникнуть проблемы в отношениях. Инициатива, которую будет проявлять ваш партнер, может вам не понравится, но иногда нужно давать любимому человеку проявить себя.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит поумерить свой пыл – в феврале, особенно его первой половине, ваша раздражительность может привести к ссорам с партнером и детьми. Будьте терпимее к любимым людям, и тогда конфликта получится избежать. Если вы одиноки и хотите с кем-то познакомиться для новых отношений, не сидите дома. Если верить гороскопу на февраль, наиболее высоки шансы встретить интересного человека в местах, связанных с изменением внешности – это, например, салоны красоты или фитнес-клубы.

КОЗЕРОГ

Для тех представителей знака, кто хочет познакомиться с кем-то для романтических отношений, месяц обещает быть благоприятным. Ваша природная харизма и привлекательность сейчас притягивают внимание противоположного пола, так что завести новый роман у вас есть все шансы, главное, не игнорировать происходящее вокруг. Семейным Козерогам вряд ли придется много внимания уделять личной жизни в феврале, каких-то изменений в ней не ожидается.

ВОДОЛЕЙ

У типичных представителей знака Водолей есть показатели тайного романа, который по какой-то причине придется от всех скрывать. Возможно, скрывать от партнера – тогда не засматривайтесь на других и не проводите свободное время без любимого человека, чтобы избежать непоправимых ошибок. Если же вы свободны, отношения все равно могут быть тайными, например, если на вашем рабочем месте нельзя встречаться с коллегами.

РЫБЫ

Для укрепления отношений со своей второй половиной, постарайтесь больше общаться, делитесь друг с другом мечтами, интересами, любыми мыслями и желаниями. В конце концов, лучше типичных Рыб, то есть вас, никто не поддержит и не поймет вашего партнера.содержит главный совет: одиноким представителям знака, желающим найти пару, нужно присмотреться к своим друзьям. Порой простая крепкая дружба вырастает в нечто большее – в любовь.