"Надоело абсолютно все": Алсу решилась на глобальные перемены

Как рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова, сделавшая расклад на будущее Алсу, у певицы сейчас такой период, когда ей надоело абсолютно все. Она все перепробовала, и давно хочет ярких экспериментов – хоть с музыкой, хоть с прической. И это не из-за того, что матери троих детей нечем заняться. Просто ей порядком все надоело и хочется некоего успеха. А так как в жизни артистки все более чем стабильно, она решила, что пришло время перемен.

"Уверена, скоро мы увидим и более яркие образы, которые, возможно, шокируют нас и введут в ступор. Таким образом Алсу постарается привлечь к себе внимание, вернуться на пик популярности. А вообще, она состоявшаяся артистка, и ей совершенно не нужно самоутверждаться и кому-то что-то доказывать. Певице хочется поймать новую волну популярности и ощутить сладкий вкус успеха", – уверена гадалка.

Что касается репертуара Алсу, то ясновидящая не советует ждать каких-то новых суперхитов в ближайшее время. При этом медиум почему-то уверена, что звезда скоро сможет составить конкуренцию блогерам в сфере fashion-индустрии.

Напомним, ранее Алсу представила публике свой новый образ на "Новой волне". На красной дорожке церемонии открытия конкурса она появилась с длинной – по колени – косой.

Впрочем, этот образ пришелся по вкусу далеко не всем зрителям. Некоторые, в частности, заметили, что такая длина явно указывает на ненатуральность прически. Да и в целом, сошлись модные критики из Сети, в последнее время образы Плсу "уже не те".

При этом другие пользователи Сети заняли противоположную позицию и заметили, что публика часто в штыки принимает любые изменения в образе артиста, с которым они уже успели свыкнуться. Как бы то ни было, певица показала, что изменений своего имиджа она не страшится.