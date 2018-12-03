Астрологический прогноз с 3 по 9 декабря 2018 года

Стареющая луна не очень благоволит к начинаниям, если только они не рассчитаны на очень короткое время. Например, переклеить обои в комнате или побелить потолок лучше всего именно сейчас, чтобы ремонт не превратился в долгострой. Но вот новых шагов лучше не предпринимать – дождитесь новолуния и начала нового месяца, которое наступит уже в пятницу.

Прогноз для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Понедельник лучше всего провести в компании своей драгоценной второй половинки. Во вторник и среду проявляйте благоразумие и сдерживайте природную горячность, иначе могут быть неприятности. В четверг и пятницу ожидайте долгожданных известий. Выходные благоприятны для работы и повышения профессионального мастерства.

ТЕЛЕЦ

Первую половину недели лучше всего посвятить коллективным делам и мероприятиям. Единоличные проекты вряд ли будут удачными. Вторая половина трудовой недели несет в себе определенную тревожность – соблюдайте правила личной безопасности. Суббота и воскресенье благоприятны для расширения кругозора, роста над собой.

БЛИЗНЕЦЫ

Понедельник должен пройти весело – у вас наверняка будет приподнятое настроение. А вот последующие дни встретят вас монотонной рутинной работой – настройтесь на это. Четверг и пятница потребуют внимания к вашему окружению на работе и дома. Субботу и воскресенье лучше всего провести в кругу семьи в спокойной обстановке.

РАК

Рак больше всех остальных знаков привязан к собственному дому и родителям, и первый день недели можно посвятить именно им. Во вторник и среду можно идти на работу как на праздник – вас ожидают новые творческие успехи. Четверг и пятница будут не столь эффективными. Выходные дни проведите со своей второй половинкой.

ЛЕВ

Первая половина недели не слишком располагает к производственным победам – лучше посвятить эти дни своей семье и домашним делам. Вторая половина рабочей недели благоприятна для полного раскрытия своих талантов и способностей. В выходные лучше всего заняться своим здоровьем – профилактика всегда лучше лечения.

ДЕВА

Начало очередной рабочей недели будет насыщено звонками, встречами и поездками по делам личным и рабочим. В четверг и пятницу от насущных профессиональных вопросов вас отвлекут неотложные домашние дела. Суббота и воскресенье наилучшим образом подходят для праздничных мероприятий с детьми или любимым человеком.

ВЕСЫ

Не удивляйтесь, если уже во вторник вас обрадуют внеочередной зарплатой или иными дивидендами вашей деятельности. Во второй половине рабочей недели вам вряд ли дадут спокойно посидеть на одном месте, движения будет достаточно. Выходные дни лучше всего провести дома, в кругу семьи, с родителями.

СКОРПИОН

В понедельник лучше хорошенько отдохнуть, выспаться и не заниматься ничем серьезным, тогда во вторник вы будете впереди всех на лихом коне. Своей кипучей энергией вы даже сможете поделиться с окружающими. Активность первых дней недели принесет свои плоды в ее вторую половину. В выходные не сидите дома, больше гуляйте, общайтесь.

СТРЕЛЕЦ

На начало недели лучше не планировать активных мероприятий – у вас просто может не хватить сил на все дни. Проведя вторник и среду на вторых ролях, уже в четверг вы сможете показать все, на что способны. Пятница пройдет для вас эффективно. В выходные не сбавляйте обороты, проведите эти дни активно.

КОЗЕРОГ

В начале недели благоприятными будут совместные действия с друзьями – помогая друг другу, вы сможете добиться очень неплохих результатов в совместной деятельности. В четверг и пятницу лучше сбавить обороты и не слишком напрягаться. Второе дыхание обязательно придет к вам в субботу, поэтому выходные должны пройти на подъеме.

ВОДОЛЕЙ

С первого же рабочего дня наступившей недели сразу впрягайтесь в ворох нерешенных проблем – у вас все основания выйти в передовики и оставить конкурентов далеко позади. Вторая половина недели тоже должна быть удачной. А вот в выходные может быть упадок сил – просто расслабьтесь и отдыхайте в свое удовольствие.

РЫБЫ

В понедельник не стоит заниматься никакими рискованными делами, исключите любой экстрим. Во вторник и среду настройтесь на интеллектуальную деятельность, получение новых знаний. Четверг и пятница благоприятны для побед на трудовых фронтах. Оба выходных дня можно провести в компании хорошего друга.