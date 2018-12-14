Совет на выходные, 15-16 декабря 2018 года

В эти выходные стоит расслабиться и не ожидать какого-то яркого результата от того, что делаете. Исходите из того, что процесс для вас в данный момент гораздо важнее. Другими словами: занимайтесь тем, что вас радует само по себе.

"Если что-то вас категорически не вдохновляет, но вы готовы заниматься этим делом исключительно ради итоговой цели, то лучше не начинайте его совсем. Во избежание разочарования в ближайшие выходные вообще не стоит затевать то, что вам необходимо закончить в самое ближайшее время. Кроме того, эти выходные прекрасно подходят для задушевных разговоров о жизни, но совсем неудачное время для обсуждения спорных тем, где вы хотите прийти к некоему консенсусу и достигнуть определенных договоренностей с собеседником", – рассказала "Дни.ру" синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Особенно актуальным этот совет будет в общении с детьми, в романтических взаимоотношениях, а также во всем, что так или иначе затрагивает творчество.

Кстати, в эти дни стоит держать в голове девиз "Долой вещизм". Активный шопинг вас вряд ли порадует. Лучше даже не пытаться развлекать себя подобным способом – ничего путного из этого не выйдет. Ну, разве что вам доставляет удовольствие шопинг без покупок.