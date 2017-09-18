Гороскоп с 18 по 24 сентября 2017 года

В среду на этой неделе произойдет новолуние. Ближайшие дни до и после события не подходят для стартов – в это время лучше решать внутренние проблемы. В пятницу можно приступить к новым делам, но очень осторожно.

Астрологический прогноз для читателей Dni.Ru составил эксперт из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первую половину недели лучше побыть на подхвате. Смирите гордыню хотя бы на время. Вторую половину недели можно посвятить коллективным мероприятиям. Если в выходные вас пригласят принять участие в экстремальных приключениях, откажитесь.

ТЕЛЕЦ

Наступившая неделя начнется для вас с большого плюса. Уже в понедельник вы почувствуете прилив творческой энергии, которая не оставит в ближайшие дни. В четверг энергии убавится – придется заняться рутинной работой. В выходные обязательно уделите время своей половине.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможно, с самого первого дня вам будет не до рекордов в производственном соревновании – много сил могут отнять неотложные домашние дела. Зато вторую половину недели можете потратить, как вам заблагорассудится – это время для творчества, любви и отдыха. В выходные займитесь своим драгоценным здоровьем.

РАК

Неделя должна начаться для вас активно в ментальном плане. Ожидается много встреч, поездок и общения, но не все из этого будет действительно полезным. Вторая половина недели окажется спокойнее. Выходные должны пройти для вас на ура – весело и ярко.

ЛЕВ

Возможно, под конец предыдущей недели вы зарекомендовали себя как незаменимый труженик, поэтому в понедельник можете рассчитывать на заслуженную награду. Вся неделя пройдет динамично, вы не ударите в грязь лицом. Выходные следует провести с родителями.

ДЕВА

С самого начала недели типичные Девы могут почувствовать огромную силу и взять бразды правления в свои руки. Мощный прилив энергии не оставит вас и в последующие дни – не пугайтесь физических нагрузок, вам все будет по плечу. В выходные не следует сидеть в четырех стенах – это хорошее время для общения с друзьями.

ВЕСЫ

Не следует равняться на показатели начала недели – скорее всего, в первые дни у вас не все заладится. В четверг положение выправится – фортуна повернется лицом. С этого дня все должно складываться в вашу пользу. Выходные следует провести активно, динамично.

СКОРПИОН

Вся наступившая неделя, скорее всего, будет для вас не очень удачной. Если в первой ее половине вы еще сможете добиться определенных успехов, и то с помощью товарищей, то с четверга лучше отдыхать, оставив лавры первенства коллегам. Прилив сил ожидается в выходные.

СТРЕЛЕЦ

Не следует сдерживать порывы в начале недели – по крайней мере, в первые дни все должно получаться, если вы нацелены на карьеру и бизнес. В четверг, если что-то и не будет выходить, на помощь придут друзья. Субботу и воскресенье проведите дома, в спокойной обстановке.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов, пожалуй, самый лучший прогноз. В первый же день вы сможете добиться успехов в любых интеллектуальных делах. Если вы человек цели, для вас более подходит вторая половина недели. Выходные не следует проводить в одиночестве – посвятите их друзьям.

ВОДОЛЕЙ

Конечно, Водолеи – люди бесшабашные, но сейчас стоит соизмерять активность с реальной опасностью. Короче говоря, вся первая половина недели будет связана с определенным риском – берегите себя. Другое дело – вторая половина недели. Вот тут вы и сможете показать все, на что способны. Проведите выходные активно.

РЫБЫ

Всю первую половину недели типичным Рыбам стоит посвятить коллективным мероприятиям. Отрываться от команды вряд ли годится. Рыбам не нужно говорить об осторожности, но в четверг и пятницу следует быть осмотрительнее. Если вы соскучились по приключениям, для них прекрасно подойдут выходные.