"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Актер Алексей Макаров, сын Любови Полющук, часто играет нарушителей закона. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, как это отражается на жизни артиста.

По словам Кажетты, у Алексея в актерской карьере сложилось определенное амплуа: он часто играет в криминальных картинах и боевиках, воплощает на экране образ нарушителя закона. "Надо сказать, что этот образ сказался на характере самого актера и наложил определенный отпечаток на его энергетику", – считает она.

Ясновидящая предположила, что в жизни "бандитское" прошлое будет только мешать Макарову. "Я бы рекомендовала ему попробовать себя в каком-то новом образе и не терять свое внутреннее "Я", – заявила Кажетта.



Рассказала ясновидящая и о личной жизни Макарова. "По судьбе ему выпадает четыре женщины и с последней из них он развелся четыре года назад, так что в будущем у него уже не будет долгих отношений. Алексей очень свободолюбивый и во всех предыдущих отношениях он часто испытывал нехватку личного пространства, в связи с этим он никогда не будет страдать из-за одиночества. Сейчас актер очень тяготит к своей семье и хочет как можно больше времени проводить со своей дочерью, родителями и бабушкой", – отметила предсказательница.



Кажетта считает, что в будущем Макаров станет еще более успешным артистом. "В работе в ближайшие годы его ждет успешный период :интересные предложения будут следовать одно за другим, Алексей сможет раскрыть новые грани своего таланта и в конечном счете оказаться на волне популярности. Однако ему следует очень расставлять приоритеты и следить за тем, чтобы попусту не растрачивать энергию", – рассказала ясновидящая.