Любовный гороскоп на февраль 2017 года

Кого в феврале ждут бурные романы, а кому стоит приготовиться к непростому периоду в личной жизни, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Прекрасное время для тех представителей знака, которые хотели бы найти пару. В феврале вы можете либо встретить человека, который станет для вас важным и близкий, либо закрутить бурный роман.

ТЕЛЕЦ

В личных отношениях проблематичной может стать первая половина месяца. Постарайтесь быть лояльней в общении с вашим партнером даже в том случае, если понимаете, что он явно не прав. Особое внимание, в этом смысле, обратите на дни вблизи затмения 11 февраля.

БЛИЗНЕЦЫ

Во второй половине февраля у Близнецов начнется очень непростой период в партнерских отношениях, который продлится не один месяц. Нужно набраться терпения и не выяснять с партнером отношений, так как ничем хорошим это не закончится. В первые две недели месяца установите правила и договоритесь заранее, как будете вместе избегать споров.

РАК

Партнерские отношения, особенно личные, вряд ли будут важной темой в течение этого месяца. Скорее всего, все ваше внимание будет направлено на дела и отношения с деловыми партнерами или клиентами. Поэтому личная жизнь будет идти своим чередом, без изменений.

ЛЕВ

В первой половине месяца у одиноких Львов может случиться встреча с человеком, очень похожим по характеру. И у них возникнет впечатление, что это тот самый. Так это или нет – покажет жизнь. Как бы там ни было, февраль для вас месяц неконфликтный. Ваши партнеры будут понимать и поддерживать вас.

ДЕВА

Очень много внимания Девы будут уделять партнерским отношениям, особенно во второй половине месяца. Многие вдруг обнаружат, что эта тема для них важна. Не исключено, что в чьей-то жизни появятся люди из прошлого или вы возобновите прерванные ранее отношения.

ВЕСЫ

Для тех представителей знака Весы, которые хотят найти себе пару, второй месяц года очень хорош. У вас есть возможность познакомиться с приятным во всех отношениях и, к тому же, инициативным человеком.

СКОРПИОН

Особых изменений в личной жизни у представителей этого знака не предполагается. Все будет идти своим чередом. Если кто-то все-таки расстанется со своим партнером, это будет скорее избавление от обременительной связи, нежели трагедия.

СТРЕЛЕЦ

Партнерские отношения могут осложниться во второй половине месяца. Скорее всего, это будет связано с вашей нервозностью и, вследствие этого, несдержанностью. Будьте внимательнее и добрее к своим близким. Иначе вы сами можете себе же навредить.

КОЗЕРОГ

В отношениях с партнерами все тихо. Если они есть, значит, взаимопонимание и спокойствие в доме вам обеспечены. Если партнера нет – спокойствие еще в большей степени. Но рассчитывать на начало новых отношений, пожалуй, не стоит.

ВОДОЛЕЙ

В течение всего месяца у одиноких представителей знака есть возможность познакомиться с кем-то, кто их заинтересует. У вас может быть встреча с человеком, которого вы давно не видели, и даже могут возобновиться отношения с человеком, с которым вы ранее расстались.

РЫБЫ

Февраль – хороший период для начала новых отношений у представителей знака до 40-45 лет, то есть молодого возраста. Они могут не только найти друга или партнера, но и вступить в брак. Представители старшего поколения, даже если они одиноки, предпочтут остаться таковыми.