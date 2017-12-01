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Гороскоп

Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года

Фото: Dni.Ru
В канун Нового года возможно обострение хронических заболеваний. Кому стоит особенно поберечь свое здоровье перед праздниками, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

В декабре вам следует быть осторожными на скользких дорогах. У вас возможны травмы ног, в особенности коленей. Наиболее внимательно к этому предостережению следует отнестись людям старшего возраста. 

ТЕЛЕЦ

Большинство Тельцов в холодное время года чувствуют себя вполне неплохо. Представителям вашего знака рекомендуется начать программу закаливания. Конечно надо понимать, что в этом вопросе лучше действовать без фанатизма. Женщинам, знающим, что они склонны к воспалительным процессам мочеполовой системы, лучше воздержаться от экспериментов.

БЛИЗНЕЦЫ

Самая уязвимая система органов в декабре – мочеполовая сфера. Постарайтесь не переохлаждаться, и не купайтесь в сомнительной чистоты бассейнах. Ограничьте употребление тяжелой и жирной пищи. Несмотря на то, что приближается Новый год, не стоит злоупотреблять алкоголем. Ваша печень спасибо вам не скажет.

РАК

На протяжении всего месяца есть риск заболевания верхних дыхательных путей. Одевайтесь по погоде и постарайтесь не переохлаждаться. Риск травматических ситуаций присутствует в течение первых двух декад месяца. Примерно в это же время нужно быть внимательным к своему самочувствию тем, страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

ЛЕВ

У представителей этого знака в этом месяце под угрозой сердечно-сосудистая система. У Львов она в принципе слабое место, а в декабре им вообще не следует перегружать себя, нервничать, переедать или употреблять чрезмерное количество алкоголя. 

ДЕВА

Здоровье представителей знака Дева будет вполне стабильным. Возможна лишь легкая простуда в середине месяца. Но в целом все благополучно. Если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием, принимайте лекарства, прописанные вам доктором, и не нарушайте правил в их приеме.

ВЕСЫ 

Будьте внимательны к тому, что вы едите, особенно во второй половине месяца, когда будет проходить основное количество корпоративов. Даже еда, приготовленная дома, может быть небезопасна, а уж что говорить об общепите. Кстати, велика вероятность аллергической реакции на пищу, напитки или лекарства.

СКОРПИОН

Здоровье большинства представителей знака Скорпион в декабре будет в норме. Однако им следует опасаться травмирования колющими, режущими и горячими предметами. Также причиной травмы может стать огнестрельное оружие. Так что, если вы увлекаетесь зимней охотой, воздержитесь от похода в лес в первый зимний месяц. 

СТРЕЛЕЦ 

У многих Стрельцов возможны болезни горла. Чтобы избежать проблем со здоровьем, постарайтесь одеваться по погоде. При первых же признаках простуды обращайтесь к врачу и начинайте лечение, согласно его рекомендациям.

КОЗЕРОГ 

Хотя вам и будет то и дело казаться, что вы как-то неважно себя чувствуете, маловероятно, что вы действительно заболеете. Это тот самый случай, когда состояние здоровья и самочувствие могут противоречить друг другу.

ВОДОЛЕЙ 

Будьте особенно внимательны к состоянию пищеварительной системы. Особенно это касается второй половины месяца. Причем, такое положение вещей совсем не означает, что опасность для вас представляют несвежие продукты. Вам просто нужно принимать пищу в хорошем настроении и в приятной компании.

РЫБЫ

Сейчас нужно уделять себе особое внимания. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, отправляйтесь на обследование. Не отказывайтесь от госпитализации, если это необходимо, даже если понимаете, что предновогодний аврал не лучшее время для перерыва в работе. Здоровье дороже.

1 декабря 2017, 21:55

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