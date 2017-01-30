Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля 2017 года

В выходные снова наступил Новый год – на сей раз по восточному календарю. Также начался лунный месяц, первая четверть которого символически связана с весной и детством.

По словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, сейчас не нужно строить серьезных планов, все начинания лучше отложить.

ОВЕН

Неделя стартует ни шатко, ни валко. Не следует бросаться в гущу событий – не хватит сил. Ваше время начнется в среду: можно будет проявить инициативу с пользой для себя. Энергия не иссякнет и в выходные. Воскресенье проведите в хорошей компании.

ТЕЛЕЦ

Первые дни посвятите групповой работе – индивидуальные проекты вряд ли будут удачными. В середине недели может произойти упадок сил: если не получится взять отгул, просто сбавьте темп. В пятницу и выходные вы наверстаете упущенное.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя должна сложиться хорошо. В понедельник вас ждет успех на работе. В среду сил поубавится, но вы с уверенностью сможете положиться на друга. Восстановиться получится уже в субботу.

РАК

Наилучший прогноз – для представителей вашего знака. Первые дни подходят для обучения и расширения кругозора. Середина недели выведет вас в лидеры в решении производственных задач. Если появится желание встретиться с друзьями, выберите субботу. А в воскресенье просто отдохните.

ЛЕВ

Нельзя сказать, что над вами сгустились тучи, но в первые дни стоит проявить осторожность. В среду минус сменится плюсом – придет время расширения горизонтов. Пятница хороша для того, чтобы сделать рывок в карьере. В выходные не стоит сидеть без дела.

ДЕВА

Начало недели посвятите коллективной работе: один в поле не воин, а с товарищами вы добьетесь ощутимых результатов. В среду и четверг будьте осторожны – повысится риск получить производственную или бытовую травму. Выходные выдадутся богатыми на общение.

ВЕСЫ

Нельзя сказать, что неделя будет успешной – с первых же дней вы почувствуете зависимость от других людей, и это чувство не оставит вас вплоть до выходных. В субботу откажитесь от экстрима. Если очень хочется покататься на сноуборде, подойдет воскресенье.

СКОРПИОН

В понедельник вы отправитесь на работу как на праздник. Первые два дня будете удачливы и в труде, и в отдыхе. В среду ваш энтузиазм поутихнет, придется заняться рутинной работой. В конце рабочей недели обратите внимание на коллективные вопросы.

СТРЕЛЕЦ

В понедельник и вторник можно взять отгулы и переключиться на домашние дела – на производстве вы не добьетесь больших результатов. Прорыв ожидается в середине недели, постарайтесь выложиться в среду и четверг. В пятницу и субботу займитесь здоровьем, а воскресенье проведите со своей половиной.

КОЗЕРОГ

Начало недели пройдет в звонках, но информация вряд ли окажется полезной. В середине недели вас оставят в покое, поэтому относительная тишина обеспечена. Суббота будет благоприятной для праздника, а воскресенье – для восстановления сил.

ВОДОЛЕЙ

Понедельник может стать результативным и материально успешным – беритесь за любую работу, награда не заставит себя ждать. В середине недели ожидаются командировки, встречи и знакомства. Вы изрядно утомитесь, но возможность отдохнуть появится уже в пятницу.

РЫБЫ

Неделя точно пройдет хорошо. С первых же дней вам удастся проявить лидерские качества и возглавить любой процесс – хоть дома, хоть на работе. А в середине недели можно рассчитывать на вознаграждение. Выходные проведите в дружеской компании.