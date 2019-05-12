Сан-Марино на "Евровидении-2019" представит стоматолог из Стамбула

Сан-Марино на конкурсе "Евровидение" в этом году представит стоматолог из Стамбула. Это первое образование Серхата (Serhat ), а сейчас он – автор и исполнитель, а также музыкальный продюсер. В 2016 году артист уже представлял страну с песней I Didn't Know – но тогда ему не удалось пройти в финал конкурса. На сей раз Серхат выступит с композицией Say Na Na Na. Певец известен и в России – своими выступлениями в дуэте с Тамарой Гвердцители.



