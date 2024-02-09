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Четверг 8 февраля

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Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота

Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота
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Специалисты определили, что зелень оказывает сильное влияние на человека.

Зимой следует увеличить количество растений в доме. К такому выводу пришли ученые, изучая воздействие горшечных цветов на организм человека, пишет Ридлайф.ру. Влияние даже сравнили с тем, которое оказывают на людей домашние питомцы: кошки и собаки.

Однозначным стал вывод о положительном влиянии биофильных раздражителей на человека. в первую очередь, речь идет о домашних растениях. Они уменьшают уровень гормона стресса, стабилизируют психическое состояние , повышают чувство удовлетворенности жизни.

Отметим, что современный рынок предлагает большое количество домашних цветов. При этом существуют общие правила ухода за растениями. Их, в большинстве своем, следует беречь от прямых солнечных лучей, не переливать, раз в два-три месяца поддерживать "зеленого друга" специальными подкормками.

Начинающим растениеводам напоминают, что некоторые цветы могут быть опасны для маленьких детей, кошек и собак. Желание познавать мир толкает их на пережевывание листиков. При этом увеличивается риск отравлений. лучше отказаться от фикуса, герани и каланхоэ.

9 февраля 2024, 02:45
Домашние цветы. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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