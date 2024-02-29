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Четверг 29 февраля

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Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы

Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы
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Еще несколько лет назад этого диагноза боялись все. Сейчас тяжелое течение болезни можно предотвратить.

В Министерстве здравоохранения прошла регистрацию обновленная вакцина "Спутник V". Двухкомпонентный препарат поможет защитить организм от последствий коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360".

Полученные от ведомства документы позволят перейти к испытаниям вакцины на лицах подросткового возраста. Наблюдения планируется завершить к концу марта. Ранее обновленная вакцина для подростков не была зарегистрирована должным образом. Напомним, что кроме вакцинации существуют следующие меры профилактики инфицирования. При этом они менее эффективны.

  • Защита органов дыхания при посещении общественных пространств. Маску следует менять каждые два часа.
  • Тщательная обработка рук. Рекомендуется не только мытье, но и обработка антисептиком.
  • Ограничение посещений мест, в которых может быть большое число людей, которые могут быть инфицированы.
  • Повышение иммунитета. Важно, чтобы рацион питания был сбалансирован и богат витаминами. микроэлементами.
  • Закаливание. Следует постепенно приучать организм к растираниям и контрастному душу. При закаливании важно не навредить.
29 февраля 2024, 07:14
Шприц. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
РИА "Новости"• Требует проверки

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