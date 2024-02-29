Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы

В Министерстве здравоохранения прошла регистрацию обновленная вакцина "Спутник V". Двухкомпонентный препарат поможет защитить организм от последствий коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "360".
Полученные от ведомства документы позволят перейти к испытаниям вакцины на лицах подросткового возраста. Наблюдения планируется завершить к концу марта. Ранее обновленная вакцина для подростков не была зарегистрирована должным образом. Напомним, что кроме вакцинации существуют следующие меры профилактики инфицирования. При этом они менее эффективны.
- Защита органов дыхания при посещении общественных пространств. Маску следует менять каждые два часа.
- Тщательная обработка рук. Рекомендуется не только мытье, но и обработка антисептиком.
- Ограничение посещений мест, в которых может быть большое число людей, которые могут быть инфицированы.
- Повышение иммунитета. Важно, чтобы рацион питания был сбалансирован и богат витаминами. микроэлементами.
- Закаливание. Следует постепенно приучать организм к растираниям и контрастному душу. При закаливании важно не навредить.