Тошнота, диарея и рвота: почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице

Любимое угощение безопаснее делать дома из качественных продуктов.

Все чаще в разных регионах страны регистрируются случаи пищевого отравления шаурмой. Любители фастфуда не могут с полной уверенностью определить, какие продукты используются для приготовления еды. Нет возможности контролировать соблюдение гигиенических требований поваром, который подчас выполняет функции и кассира, и уборщика. "Пятый канал" рассказывает, почему лучше отказаться от покупки шаурмы на улице.

Качество продуктов

Испорченное мясо – главная опасность, таящаяся в шаурме. Не всегда продавцы контролируют качество и свежесть продукции. Не редки случаи, когда проверяющие органы выявляют факты использования продукта с истекшим сроком годности. Итогом станет отравление любителя фастфуда.

Гигиена сотрудников

Каждый повар обязан иметь санитарную книжку. Кто же из покупателей проверяет ее наличие? Если же документ есть, то нет уверенности в том, что конкретный человек тщательно моет руки. Помните, что ряд смертельных болезней передается фекально-оральным способом.

Лучше заранее брать с собой то, чем можно быстро перекусить. Вкусную и безопасную шаурму каждый сможет приготовить дома самостоятельно. никаких особых секретов в рецепте нет. Главное, чтобы все ингредиенты были свежими.