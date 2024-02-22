Три вида рыб, которые могут спровоцировать серьезные болезни

От покупки и употребления такого продукта рекомендуется отказаться

Рыба обязательно должна быть включена в рацион современного человека. Продукт является источником полезного элемента Омега-3. При этом важно помнить, что некоторые виды могут быть опасны, сообщает телеканал "360".

Карась, вобла и язь. В этих видах рыб часто содержатся опаснейшие паразиты. Проникая в организм человека, они разрушают внутренние органы.

Тунец, марлин, акула. Их мясо накапливает в себе соли тяжелых металлов. Конечный потребитель не может точно знать, где конкретно происходил вылов. По этой причине лучше отказаться от употребления в пищу данных видов рыб.

Сом, тилапия и пангасиус. Крайне опасны из-за образа жизни. Они питаются всем подряд, иногда не брезгуя останками животных и даже людей.



Лучше остановить свой выбор на горбуше, скумбрии и минтае. При этом, как напоминает "Царьград" строго отслеживать любые сигналы организма. К сожалению, все чаще встречается аллергия на рыбу. Продукт лучше всего, пишет RT, запекать и отваривать. в качестве гарнира рекомендуется использовать овощи.