Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии

Состояние подавленности – показатель серьезных неполадок, которые происходят в организме.

Нарушения зрения крайне негативно влияют на психическое здоровье. К такому выводу, как сообщает Ридлайф.ру, пришли ученые после ряда исследований. Специалисты наблюдали за десятками сотен человек в возрасте от 60 лет.

После анкетирования удалось установить, проблемы со зрением чаще встречаются у людей с повышенным уровнем тревожности и даже депрессией. Специалисты предположили, что подобную корреляцию можно объяснить низкой социальной активностью людей, испытывающих проблемы со зрением. Более того, такие граждане не торопятся активно проводить свободное время и заниматься физической активностью.

Сейчас исследования в данной области продолжаются. После их окончания планируется разработать рекомендации, которые помогут предотвратить развитие тревожных расстройств у лиц пожилого возраста.

Напомним, что депрессия – тяжелейшее нарушение психического здоровья. Проявляется отсутствием интереса к событиям, нарушением сна. Человек ощущает беспомощность и трудность с концентрацией внимания. Самостоятельно справиться с недугом сложно, рекомендуется обращаться к специалистам.