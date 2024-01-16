Как не погрузиться в депрессию после возвращения на работу в январе

Новогодние каникулы забирают много энергии. Как вернуться к деятельности и не впасть в депрессию? Психологи дают ценные советы.

Все веселые дни позади. Впереди только обычные будни с привычными задачами. На настроение сотрудников различных компаний негативно влияет еще и мрачная погода с небольшим количеством солнечных дней, пишет RT. Как же вернуться к труду и не получить депрессивное расстройство? Психолог Анна Девятка делится эффективными советами, которые помогут побороть плохое настроение.

Важно постараться не отказываться от привычных ритуалов, которые дарят радость. Если вдруг пообещали себе начать новую жизнь, то не торопитесь вводить новые правила сразу. Лучше составить список дел, которые распределить по важности и интенсивности. Занятия спортом, поход на танцы или покорение гор реализуйте поэтапно.

Ни в коем случае не стоит "лечить" плохое настроение алкогольными напитками. Таким образом, напоминает телеканал "360", не получится отключить голову и решить накопившиеся проблемы. вероятнее всего, добавятся новые трудности. Если сил и энергии не хватает, то лучше обратиться к врачу. После анализов специалист исключит болезни и назначит необходимые комплекс витаминов и микроэлементов. Если же будет выявлен недуг, то следует бороться уже с его проявлениями.