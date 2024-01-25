Огромная опасность: почему стоит обратить внимание на отсутствие сна

Бессонница, как предупреждают врачи, может стать симптомом тяжелого недуга.

Нарушение длительности ночного сна сигнализирует о сбоях в организме. Важно понять, что систематическое нежелание отдыхать – повод обратиться за помощью к специалистам. Врачи на приеме собирают анамнез, напоминает телеканал "360". Часто бессонница встречается у людей с прогрессирующим психиатрическим заболеванием.

Сам факт недосыпа свидетельствует об отсутствии у организма возможности восстановить силы. Поэтому человек начинает чувствовать слабость, раздражение и отсутствие жизненных сил. В ряде случаев больные пытаются "заесть" недостаток сна. Таким образом повышается не только лишний вес, но и увеличивается риск развития сердечно-сосудистых недугов, сообщает RT.

Важно понимать, что чаще всего бессонница – только симптом. Для его устранения следует бороться с причиной. Если же прерывистый сон есть, то следует поработать над его качеством, а также обратить внимание на сопутствующие факторы. Интернет-издание "Подмосковье-сегодня" акцентирует внимание читателей на храпе. Сонное апноэ часто также является признаком заболеваний сердца. Если не лечить основную проблему, то итог может стать печальным.