Топ кондиционеров для дома в 2026 году: что выбрать для комфортного лета

С каждым годом кондиционеры становятся не просто способом спастись от жары, а полноценной частью комфортного дома.

Современные модели умеют не только охлаждать помещение, но и очищать воздух, поддерживать стабильную температуру, работать тихо и экономично. Собрали рейтинг лучших кондиционеров, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.

TCL SaveIN PRO

TCL SaveIN Pro — современная инверторная сплит-система для квартиры или дома, сочетающая энергоэффективность, интеллектуальное управление и высокий уровень комфорта. Алгоритм энергосбережения T-AI анализирует изменения температуры в помещении и автоматически регулирует работу компрессора, помогая поддерживать комфортный микроклимат и снижать энергопотребление. Кондиционер поддерживает управление через Wi-Fi и приложение TCL Home, а также совместим с Google Home и Яндекс Алисой, что позволяет управлять устройством голосом и удалённо контролировать его работу. Благодаря эффекту Коанда воздушный поток направляется выше вдоль потолка и распространяется дальше по помещению, создавая комфортную зону охлаждения без ощущения прямого обдува. Дополнительными преимуществами модели являются дальность воздушного потока до 10 метров, объём циркуляции воздуха до 1570 м³/ч, функция самоочистки внутреннего блока и поддержка OTA-обновлений программного обеспечения.

Hisense Expert Pro DC Inverter

Hisense Expert Pro DC Inverter выделяется сочетанием тихой работы и большого количества функций. Система поддерживает ионизацию воздуха, несколько фильтров очистки, автоматическое управление жалюзи и режим самоочистки.

Кондиционер также рассчитан на работу в режиме обогрева при отрицательных температурах и поддерживает подключение Wi-Fi.

Haier Flexis On/Off HSU-09HFF103/R3-G

Модель работает на хладагенте R32 и поддерживает режимы охлаждения и обогрева, обеспечивая стабильный микроклимат в течение всего года.

Кондиционер оснащён системой распределения воздушного потока 3D Airflow, которая помогает равномерно распределять воздух по помещению. Поддерживается интенсивный режим Turbo для быстрого выхода на заданную температуру и ночной режим для более комфортной работы с пониженным уровнем шума.

Отдельное внимание уделено качеству воздуха: встроены ионизатор Nano-Aqua, УФ-лампа и фильтр 3-в-1, которые работают в комплексе для дополнительной очистки воздуха.

Electrolux Fusion 2.0

Кондиционер поддерживает охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение воздуха, а также оснащён многоступенчатой системой фильтрации и функцией I-Feel, которая помогает точнее поддерживать температуру рядом с пользователем.

Модель также получила несколько скоростей вентилятора и турборежим для быстрого охлаждения помещения.

Ballu Eco Smart DC Inverter

Модель поддерживает инверторную технологию, Wi-Fi-управление и работу в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха.

Кондиционер работает на хладагенте R32 и поддерживает стабильную работу при отрицательных температурах.

При этом серия ориентирована скорее на базовый набор современных функций без расширенных интеллектуальных сценариев работы и продвинутых систем очистки воздуха.