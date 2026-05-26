Собянин: В рамках масштабных инвестпроектов в Москве строят заводы и технопарки

Столица России превращается в глобальный индустриальный хаб.



Москва уже давно перестала быть просто городом офисов и торговых центров. Сегодня мегаполис переживает настоящий промышленный ренессанс. Главным двигателем этого процесса стала программа Масштабных инвестиционных проектов (МаИП). С 2016 года город дает зеленый свет предпринимателям, которые строят жизненно важные объекты: от транспортных узлов до суперсовременных клиник и заводов. Но настоящий "взрыв" произошел в 2022 году, когда столичные власти ввели фантастическую льготу: землю под новые производства начали отдавать в аренду всего за один рубль в год.

Итоги 2025 года: промышленный десант

Результаты такой стратегии поражают воображение. Только за прошлый год в Москве в рамках МаИП "выросли" 15 новых промышленных гигантов. Это более 440 тысяч квадратных метров производственных площадей, где уже кипит работа. Город получил не просто здания, а мощный экономический импульс: создано более шести тысяч рабочих мест, а частные инвестиции в стройку и технологии превысили отметку в 50 миллиардов рублей.

География успеха впечатляет. В Очаково-Матвеевском открылся первый пищевой технопарк "Рябиновая, 44". Это настоящая "умная кухня" города, где компании могут арендовать готовые цеха с идеальной логистикой. В Ново-Переделкине заработал мясоперерабатывающий комплекс "Элитгрупп", а в Косино-Ухтомском — мебельное производство "Илкон". Не отстают и легенды индустрии: Лианозовский молочный комбинат расширил мощности, а в Капотне запустили производство современного бетона.

Планы на 2026 год: курс на гиперпрыжок

Аппетиты инвесторов и города только растут. В 2026 году Москва планирует ввести еще около 464 тысяч "квадратов" производственных площадей. Это значит, что в столице появится еще 10,2 тысячи новых вакансий. Объем вливаний в эти проекты перевалит за 52 миллиарда рублей. Чтобы бизнес рос быстрее, город предоставил предпринимателям почти 83 гектара земли в семи округах.

Фармацевтика и ИТ: будущее уже здесь

Юго-восток столицы готовится стать фармацевтическим сердцем страны. Здесь откроются производства "Эндофарм" и "Гельтек", которые обеспечат нас лекарствами и высокоэффективной косметикой. А в районе Северный ГК "Фармстандарт" строит гигантский завод площадью 109 тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускать сложнейшие генно-инженерные препараты для лечения редких заболеваний.

Северо-запад города станет ИТ-крепостью: там откроется технопарк, где будут создавать программно-аппаратные комплексы и современную упаковку. А в Новой Москве (ТиНАО) развернется настоящий роботизированный монстр — распределительный центр "Уайлдберриз" площадью 80 тысяч квадратных метров.

Что это значит для нас?

Реализация МаИП — это не просто сухие цифры в отчетах. Это реальные налоги, которые идут на благоустройство наших парков и дворов. Это новые рабочие места рядом с домом, современные товары и уверенность в том, что московская промышленность — это знак качества. Город становится сильнее, а жизнь горожан — комфортнее.