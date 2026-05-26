"Жутчайшие боли три дня кряду": Отар Кушанашвили напугал фанатов признанием о муках после рака

Скандальный журналист и главный правдоруб страны Отар Кушанашвили снова столкнулся с суровой реальностью.



Непотопляемый Отар, который еще недавно праздновал победу над смертельным недугом, напугал своих преданных поклонников тревожными вестями. 55-летний журналист, чья жизнь в последний год превратилась в настоящую битву на выживание, признался: его тело снова дает сбои. Несколько суток подряд Кушанашвили терзали невыносимые спазмы в желудке, которые выбили его из привычного рабочего графика.

Для человека, который прошел через все круги ада онкологии, любая боль — это не просто дискомфорт, а повод для тревоги. Отар честно рассказал, что периодические страдания стали для него нормой после тяжелейшего лечения.

"Жутчайшие боли три дня кряду. Живот болит до жутчайшей степени. Не все безоблачно, но я всегда побеждаю", — эмоционально поделился Кушанашвили в своем блоге.

Журналист не скрывает: терпеть такие муки ему невыносимо, но вовсе не из-за страха, а из-за невозможности полностью отдаваться любимому делу.

Напомним, летом 2024 года Отару поставили страшный диагноз — рак кишечника четвертой стадии с метастазами. Прогнозы были туманными, но стальной характер Кушанашвили и мастерство врачей сотворили чудо: артист объявил о долгожданной ремиссии. Однако путь к полному восстановлению оказался усыпан шипами — побочные эффекты лечения продолжают напоминать о себе в самый неподходящий момент.

Несмотря на физические страдания, Отар не собирается запираться в четырех стенах. Он по-прежнему рвется в бой, готовится к новым съемкам и даже заставляет себя совершать прогулки, чтобы поддерживать тонус. Ради здоровья шоумен пошел на серьезные жертвы — из его рациона навсегда исчез кофе. Сейчас главная цель артиста — не просто выжить, а радоваться каждому дню. Впереди у него важное событие: поздравление сына с окончанием учебного года, и ради этого он готов перетерпеть любые муки.