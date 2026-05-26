Воробьёв поздравил подмосковных школьников с последним звонком

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в пятницу побывал на церемонии последнего звонка в Мытищинском лицее №34, поздравив выпускников и поблагодарив педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В этом году школу оканчивают 142 тысячи подмосковных школьников.

«Хочется пожелать ребятам, у которых впереди экзамены, уверенно пройти этот этап. Хочу пожелать, чтобы все ваши самые смелые мечты сбылись», — сказал Воробьёв, обратившись к выпускникам.

Губернатор также поблагодарил учителей, отметив, что высокий уровень образования — это «весьма сложная задача», которая «работает только тогда, когда учителя вкладывают душу».

Мытищинский лицей №34, открытый в 2019 году, сегодня входит в тройку лучших школ Подмосковья и является крупнейшим в Мытищах. Там учатся свыше пяти тысяч школьников. В этом году выпускаются 260 одиннадцатиклассников и 445 девятиклассников. На золотую медаль идут 38 человек.

По всей Московской области школу оканчивают более 103 тысяч девятиклассников и около 39 тысяч одиннадцатиклассников, которым предстоит сдавать ЕГЭ. Экзамены стартуют на следующей неделе.