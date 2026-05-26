Наблюдать за обитателями Московского зоопарка стало еще удобнее и интереснее

Теперь легендарный Московский зоопарк живет в вашем смартфоне 24/7, а наблюдать за проделками панд и манулов стало так же удобно, как листать ленту любимой соцсети.

Забудьте о скучных кадрах с одной камеры: столичный зоосад совершил настоящий цифровой прорыв. Платформа онлайн-трансляций на портале mos.ru полностью преобразилась, превратившись в интерактивную вселенную для любителей природы. Дизайн стал дерзким и современным, навигация — интуитивной, а количество милого контента зашкаливает. Теперь, чтобы увидеть, как сладко зевает леопард или как капибары принимают водные процедуры, достаточно пары кликов.

Живые тренды и "звездные" эфиры

Главная страница проекта теперь встречает пользователей яркими видеофрагментами: вот манул забавно облизывается, а вот белый медведь азартно гоняет мяч по вольеру. Но самое интересное скрывается в разделах. Специально для тех, кто ценит динамику, появился блок "Тут создаются тренды". Это настоящий "зоо-ТикТок" — короткие, трогательные и смешные вертикальные ролики, которые мгновенно становятся виральными.

Для тех, кто хочет поймать момент максимальной активности животных, запущен раздел "Звезда месяца". Здесь эксперты зоопарка собирают самые актуальные эфиры сезона. Больше не нужно часами ждать, пока хищник выйдет из тени — кураторы проекта подскажут, где сейчас происходит самое интересное.

Интерактив и личное знакомство

Каждое животное теперь — настоящая медиаперсона. На персональных карточках популярных героев (от величественных слонов до суетливых енотов) можно не только включить прямой эфир, но и изучить редкие фото, а также узнать факты, которые удивят даже знатоков. А для азартных зрителей подготовлены интерактивные викторины, где можно проверить свои знания о мире фауны.

Проект стал по-настоящему "бесшовным". Благодаря интеграции с сервисом "Мосбилет", купить билет на реальную прогулку в зоопарк можно прямо во время просмотра трансляции. А для тех, кто мечтает о собственном четвероногом друге, реализована добрая коллаборация с сервисом "Моспитомец": на странице зоопарка теперь можно найти анкеты собак и кошек из приютов, которые очень ждут любящих хозяев.

Мировой рекорд и цифровое будущее

Московский зоопарк продолжает удерживать статус одного из лидеров мировой науки. В начале 2025 года учреждение установило абсолютный рекорд по числу видов — 1253, а к 2026 году их количество перевалило за 1280. И все это невероятное многообразие теперь доступно в цифровом формате.

Проект реализован при поддержке Департамента информационных технологий Москвы и соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Наблюдать за жизнью обитателей можно ежедневно в часы работы зоопарка, а вечером проект предлагает лучшие повторы дневных эфиров. Природа еще никогда не была так близко!