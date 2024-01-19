Святая вода: когда она может стать опасной для верующих

Крещение – православный праздник, во время которого принято приносить домой из храма освященную воду. Рассказываем, сколько ее можно хранить и когда стоит отказаться от употребления.

Освященная вода, как верят некоторые, может обладать целебными свойствами. Народная молва приписывает жидкости необычные возможности. Традиционно в Крещение из храма домой приносят литры такой воды, позже используя ее в различных целях. "Пятый канал" напоминает, что важно соблюдать элементарные правила безопасности.

1. Воду следует хранить в стеклянной или пластмассовой емкости. Не стоит размещать ее под прямыми солнечными лучами. Оптимально, если место хранения будет темное. Например, тумбочка, стол или шкаф.

2. Обязательно подпишите емкость, указав дату набора воды. Использование тары с несоответствующими этикетками считается пренебрежительным по отношению к святой воде.

3. Пить освященную воду следует налив ее в стакан или кружку. Не употребляйте ее из емкости, в которой она хранится.

4. Святая вода может храниться долго, но не стоит ставить ее на года. Перед каждым употреблением рекомендуется принюхаться и попробовать. если появился дурной аромат или непривычный вкус, то лучше отказаться от такого питья.

5. В храмах освящают воду не только в Крещение. по этой причине не всегда следует запасать жидкость на год вперед.

Верующим напоминают, что святой водой также можно окроплять жилище, умываться или делать компрессы, прикладывая на больные места без открытых ран.