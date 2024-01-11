Как правильно купаться в проруби: полезные советы в канун Крещения

В ночь с 18 на 19 января люди купаются в ледяной проруби. Важно не навредить организму, соблюдая народную традицию.

Церковный устав не содержит каких-либо наставлениях для тех, кто хочет окунуться в прорубь. Люди же по-прежнему верят: купание в крещенскую ночь способно смыть грехи. При этом, очищаясь от негативной энергии, важно сохранить здоровье, напоминает телеканал "360". О чем же важно помнить, купаясь в ледяной воде?

Запрещено посещать места, которые не предназначены для соблюдения крещенской традиции. В каждом регионе, отмечает RT, местные власти определяют местонахождение безопасных купелей. Рядом с ними дежурят сотрудники МЧС, которые могут мгновенно помочь в случае возникновения внештатной ситуации.

"Царьград" пишет, что купающимся важно помнить о следующих советах:

Алкоголь должен быть под запретом. Нельзя нырять, находясь даже в состоянии легкого опьянения.

За два часа до процедуры необходимо плотно поесть, чтобы дать организму дополнительный источник энергии.

Запрещено резко нырять в ледяную воду. Важно постепенно погружаться, начиная с ног и заканчивая головой.

При купании рекомендуется соблюдать дресс-код. Женщинам и мужчинам лучше не надевать стринги, а облачиться в сорочки.

При выходе из воды не забывать о необходимости растереться полотенцем и надеть сухие вещи.

Лучше всего, если люди будут заранее готовиться к купанию в крещенскую ночь. Необходимо постепенно приучать организм к пониженным температурам. Маленьким детям и подросткам лучше воздержаться от традиции нырять в прорубь.