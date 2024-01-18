Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе

Развод Кудрявцевой с молодым мужем Тесты Кадышева задолжала больше миллиона Игры Сонник

Топ новостей недели

Идущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружуИдущий по головам подлец: темное нутро актера Макарова рвется наружу Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринкиПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этимОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Лента новостей

Четверг 18 января

19:10Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе 18:07"Что за цирк?": Дмитрий Тарасов разделся зимой на глазах у всех 17:04Янковский прилюдно высмеял критикующего коллег Кологривого 16:36"Не кормят там?": страшно исхудавшая Самбурская показалась без прикрас 15:23Поматросил и бросил: Джигурда отвернулся от Волочковой после интимного скандала 13:19Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы 12:34Сбежавшая из России Тодоренко за день транжирит московскую заплату 11:40Дибров не сдержал эмоций после назначения соведущим к Бузовой 10:45Волочкова обвинила Ивлееву в предательстве: что не поделили скандалистки 09:41"С сердцем стало плохо": алкоголь чуть не довел Кудрявцеву до гроба 08:42Жесткое наказание: замок Пугачевой могут конфисковать 07:55Сколько чашек кофе можно пить ежедневно: названа безопасная норма 07:36Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу 07:17Топ-3 продукта для улучшения памяти и сохранения здоровья 06:42Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель 06:04Соль и сахар: белая смерть или полезная добавка 05:44Она больна: Волочковой предрекли судьбу алкоголика Осина 04:11Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе 03:51Облажаться нельзя: Ксения Бородина рассказала о причинах стресса 02:49На чем ездить в офис? Этот вид транспорта снижает риск появления депрессии 02:25Стресс у ребенка провоцирует развитие серьезных болезней во взрослом возрасте 22:21Лицо Екатерины Андреевой внезапно посинело 20:09Известный режиссер рассказал про отбор "девочек" для фильма "Воздух" 18:21"Здрасте!": ненасытная Волочкова вышла под ручку с новым мужчиной 16:56Фото "до" и "после": молодая жена Диброва кардинально преобразилась 16:39Дошло до угроз: что не поделили мать и бывшая жена Тимати 15:34Там пела Пугачева: Зацепин стал обладателем 180-метровой квартиры в Москве 13:39Плевать на критику: Воля отказался извиняться за шутку об изнасиловании 12:17С отдыхающим на Маврикии Давой пропала связь после мощного наводнения 11:08Бузова решила сниматься в шоу для взрослых 10:15По стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал 09:08Муцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису 08:00Маткапитал проиндексируют: на что разрешено тратить деньги 07:24Инфаркт и инсульт: какие болезни может спровоцировать магнитная буря 07:04Пять правил для правильной профилактики простуды и ОРВИ 06:44Кому категорически запрещено нырять в прорубь на Крещение 06:26Все вы – будущие покойники: Павел Майков огорошил жестким фактом 05:44Безумно счастлива: Ольга Бузова рассказала о причинах радости 01:58Азиза раскрыла настоящую причину гонений на Филиппа Киркорова 01:17Расслабьтесь и не нервничайте: хронический стресс приводит к серьезному заболеванию 00:51Три секрета сохранения вкуса к жизни в зимние месяцы 22:25"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 22:00Расстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 21:08"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 20:10После заявления о бегстве из России Лолита раскрыла планы на жизнь 19:16Поставил в ступор: Марату Башарову "прилетело" от участника "Битвы Экстрасенсов" 18:24"Выбор непрост": вот что сказал Васильев о новом ведущем "Модного приговора" 17:35"Невозможно отменить": почему Волочкову нельзя наказать за выходку с Джигурдой 16:50Тайну Василия Ланового раскрыли в день его 90-летия 15:13Опять вернулась? Пугачева неожиданно отметилась в Москве
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе

Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе
104

Как сделать ваше крещенское купание безопасным и приятным ритуалом?

В ночь на 19 января в России православные христиане отмечают Крещение Господне. Одно из главных событий праздника – купание в водоемах.

1. В первую очередь необходимо разогреться перед заходом в купель, чтобы избежать больших нагрузок на организм. Резкий перепад температуры при контакте с ледяной водой вызывает развитие стрессовой реакции: выброс адреналина и норадреналина; учащение дыхания и сердцебиения, рост артериального давления. Для разогрева можно сделать разминку или пробежку. Также многие практикуют парение в бане. Правда, у этого способа есть противопоказания: врачи не рекомендуют его людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. В последнее время набирает популярность купание в сибирском банном чане. Такой способ может стать хорошей альтернативой ледяной проруби. Чтобы соблюсти традицию, достаточно добавить освященной воды в банный чан. Температуру в чане можно регулировать. Это позволяет искупать в Крещение даже детей и дает возможность окунуться людям, которым противопоказано купаться в ледяной воде.

3. Врачи отмечают, что стоит заранее – минимум за два месяца – закаливаться.

4. Необходимо отказаться от купания в проруби при наличии симптомов респираторных заболеваний и при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Если есть противопоказания для погружения в прорубь, то можно просто умыть лицо, а не погружаться в воду целиком.

5. Голову врачи мочить не рекомендуют, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду также противопоказаны, так как это может привести к шоку от холода.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

6. Медики рекомендуют перед погружением измерить давление — если показатели выше 140/90, от купания надо отказаться.

7. Окунаться надо строго в оборудованных прорубях под присмотром спасателей.

8. Алкоголь для разогрева – под запретом. Он дает дополнительный стресс организму. Также не рекомендуется трудноперевариваемая пища накануне погружения в купель.

9. Поесть желательно за час-два до купания.

10. Рекомендации по одежде: обувь должна быть нескользящей и легкоснимаемой, под рукой должен быть теплый махровый халат и махровое полотенце, которым можно вытереть остатки воды. Сразу после крещенского купания необходимо тепло одеться и выпить горячий напиток.

18 января 2024, 19:10
Фото: Freepik.com / @wirestock
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Крещение Господне: приметы и традиции 19 января в Богоявление

Крещенский Сочельник: что нельзя делать в праздник 18 января

Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей

Собянин принял решение о реставрации трех известных архитектурных ансамблей
В 2024 году в работе более 500 памятников архитектуры. В текущем году специалисты проведут реставрацию трех знаковых объектов культурного наследия.

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Новой Москве

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в Новой Москве
Объекты строятся за счет инвесторов. Вместе со строительством жилых кварталов в Троицком и Новомосковском округах активно возводится социальная инфраструктура.

Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории
Количество обращений к виртуальным инструментам превысило 4,4 миллиона. Число единиц образовательного контента в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) превысило 1,6 миллиона, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами

Россиян предупредили о мошенничестве с новыми купюрами
Банкноты собираются вводить постепенно. Во время обновления денег следует соблюдать особое внимание. Все чаще россияне получают на руки "новые деньги".

Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы

Долгожданная оттепель ненадолго порадует жителей Москвы
Сейчас на погоду в центральном регионе оказывают влияние два мощных циклона. В начале текущей недели за окном немного потеплело.

Выбор читателей

16/01Втр"*** конченый": сорвавшаяся на мат Волочкова вернулась в Россию на разборки 18/01ЧтвИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы 17/01СрдМуцениеце снова одна: почему новый кавалер бросил актрису 16/01Втр"Союз кармический": нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Кудрявцевой 16/01ВтрРасстались? Удивительный факт намекнул народу на развод Нюши с мужем 17/01СрдПо стопам Ивлеевой: невестка Пугачевой вляпалась в "голый" скандал