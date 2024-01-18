Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе

Как сделать ваше крещенское купание безопасным и приятным ритуалом?

В ночь на 19 января в России православные христиане отмечают Крещение Господне. Одно из главных событий праздника – купание в водоемах.

1. В первую очередь необходимо разогреться перед заходом в купель, чтобы избежать больших нагрузок на организм. Резкий перепад температуры при контакте с ледяной водой вызывает развитие стрессовой реакции: выброс адреналина и норадреналина; учащение дыхания и сердцебиения, рост артериального давления. Для разогрева можно сделать разминку или пробежку. Также многие практикуют парение в бане. Правда, у этого способа есть противопоказания: врачи не рекомендуют его людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2. В последнее время набирает популярность купание в сибирском банном чане. Такой способ может стать хорошей альтернативой ледяной проруби. Чтобы соблюсти традицию, достаточно добавить освященной воды в банный чан. Температуру в чане можно регулировать. Это позволяет искупать в Крещение даже детей и дает возможность окунуться людям, которым противопоказано купаться в ледяной воде.

3. Врачи отмечают, что стоит заранее – минимум за два месяца – закаливаться.

4. Необходимо отказаться от купания в проруби при наличии симптомов респираторных заболеваний и при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Если есть противопоказания для погружения в прорубь, то можно просто умыть лицо, а не погружаться в воду целиком.

5. Голову врачи мочить не рекомендуют, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду также противопоказаны, так как это может привести к шоку от холода.

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6. Медики рекомендуют перед погружением измерить давление — если показатели выше 140/90, от купания надо отказаться.

7. Окунаться надо строго в оборудованных прорубях под присмотром спасателей.

8. Алкоголь для разогрева – под запретом. Он дает дополнительный стресс организму. Также не рекомендуется трудноперевариваемая пища накануне погружения в купель.

9. Поесть желательно за час-два до купания.

10. Рекомендации по одежде: обувь должна быть нескользящей и легкоснимаемой, под рукой должен быть теплый махровый халат и махровое полотенце, которым можно вытереть остатки воды. Сразу после крещенского купания необходимо тепло одеться и выпить горячий напиток.