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Вторник 4 июля

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Врач рассказала о редких типах аллергии

Врач рассказала о редких типах аллергии
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Со здоровьем шутки плохи. Аллергия проявляется по-разному.

Аллерголог Екатерина Портняга перечислила факты об очень редких, но потенциально опасных видах аллергии. Как пишет URA.RU, несмотря на исключительность случаев, патологические процессы довольно серьезные.

Даже незначительный контакт с водой иногда приводит к печальным последствиям. Врачи подтверждают, что у некоторых людей из-за воды любого состава начинает чесаться кожа, появляются высыпания.

Еще один редкий вид аллергии — на вибрацию. Реакция может проявляться ввиду длительных поездок на машине, катания на аттракционах. Что касается последствий, в их числе волдыри на коже, покраснения и отеки.

Аллергия на холод тоже встречается, одним из симптомов является крапивница. По словам медика, при воздействии на организм низких температур может резко упасть кровяное давление.

Таким образом, даже редкие типы аллергии требуют внимания. Заботиться о здоровье нужно в любое время года. Как передает сайт "Вести Подмосковья", уже месяц в парках столичного региона проводят выездные медосмотры. Иногда вовремя обратиться к врачу за помощью — значит спасти себе жизнь.

4 июля 2023, 08:40
freepik.com
Газета.Ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Королева покрылась волдырями, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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