Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог

Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему растительное молоко не всегда идет на пользу.



Для многих растительное, или альтернативное молоко, стало настоящим спасением. Люди, не переносящие лактозу, с удовольствием добавляют в блюда овсяное, миндальное, кокосовое или какое-либо другое "молоко". К обычному оно не имеет никакого отношения, и поэтому в его составе нет тех жиров, белков и витаминов, которые организм получает из продукта животного происхождения.

По словам Елены Соломатиной, альтернативное молоко отлично подойдет тем, кто не переносит обычное. Однако полностью заменять в рационе молоко из-под коровы все же не стоит, особенно детям, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кроме того, в растительном напитке могут присутствовать компоненты, которые могут негативно сказаться на организме. Специалист отметила, что в альтернативном молоке могут быть фосфаты. При соединении с кальцием они накапливаются в тканях, также это может привести к гипокальциемии.

Избегать растительного молока стоит также тем, у кого выявлена аллергия на орехи или крупы, входящие в состав.