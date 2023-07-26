Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Среда 26 июля

06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 09:51Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты 09:39В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ 08:00Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция 06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео) 02:20Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 00:34"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 21:11Когда нейросети смогут мыслить по-человечески? Отвечает программист 20:03Не играет роли количество песен: Лолита назвала критерии успешного выступления 19:20Врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа 19:00Умер заслуженный врач России Сергей Швед 17:20Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 16:00Группа CHAYKA прогремела на экофестивале "АртЛуга": фото и видео 15:06В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы "вылечить" от пьянства 14:47Лайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов 12:49Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай! 12:15Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка 11:14Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор 10:57Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина 10:30Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 10:06Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом 09:45В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя 09:30В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане 08:00Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения 06:04SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой 04:13Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят? 02:16Как облегчить реабилитацию после пластики? 00:05Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность? 22:05Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби 20:01ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес 17:45Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи

Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи
4

Врач-генетик, диетолог, к.м.н., эксперт компании Solgar Наталья Артемьева рассказала, на что нужно обратить внимание.

По словам врача, для того чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы, человеку нужно потреблять в пищу порядка 3 тысяч ккал. Однако для современного городского жителя такой объем калорий может быть избыточным и даже опасным. Единственный выход "подпитать" организм необходимыми микроэлементами – добавлять в рацион нутриентов, витаминов, минеральных комплексов и фитонутриентов.

Если человек не будет дополучать необходимый объем веществ, он может почувствовать некоторые изменения, которые будут снижать уровень жизни. На истощение могут указывать хроническая усталость, бессонница, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, сухая кожа.

По словам Натальи Артемьевой, лучше всего постоянно поддерживать в еде определенную калорийность и при этом учитывать активность в течение дня и норму для обмена веществ. Врач посоветовала сделать акцент на белковую пищу, а именно рыбу, яйца, курицу, индейку. Также в рационе обязательно должны присутствовать продукты, содержащие клетчатку: овощи, фрукты и злаковые.

"Количество углеводов нужно снизить, однако не урезать полностью, так как на низкоуглеводной диете из организма будет уходить вода", – говорит Артемьева.

Помимо этого, отмечает ОСН, стоит следить за уровнем минеральных веществ, который помогут поддерживать витамин D, куркумин и омега-3.

26 июля 2023, 06:23
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Газета.ru✓ Надежный источник

По теме

Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог

Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог

Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог
Помимо этого, не стоит к комариным укусам прикладывать подорожник. Дерматолог Наталия Гайдаш рассказала, почему лучше перетерпеть зуд после контакта с москитом.

Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения

Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения
Чувства, эмоции, восприятие себя и других – важные факторы, влияющие на состояние организма. Об этом "Дни.ру" рассказала Ольга Роменская, клинический психолог, психотерапевт, специалист в области психологии здоровья и психосоматики. Представленные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) статистические данные свидетельствуют, что от 42% до 48% всех пациентов, обращающихся к терапевтам, относятся к группе психосоматических больных.

Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят?

Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят?
Современная индустрия красоты предоставляет девушкам массу возможностей для волшебного преображения. Среди процедур по коррекции внешности особое место занимает наращивание ресниц – с его помощью ты получаешь глубокий и выразительный взгляд вне зависимости от природных данных. Не вдаваясь в дискуссию о том, стоит ли "украшать" себя искусственными способами, отметим, что к совершенству стремится каждая из нас.

Как облегчить реабилитацию после пластики?

Как облегчить реабилитацию после пластики?
Пластическая операция может стать для некоторых непростым решением. После операции пациент должен пройти реабилитацию, чтобы восстановиться и привыкнуть к новой внешности. Реабилитация является важной частью восстановления и включает в себя определенные шаги, которые помогут улучшить как физическое, так и психическое здоровье.

Топ-5 неудобных вопросов хирургу

Топ-5 неудобных вопросов хирургу
Во время консультации у пластического хирурга пациенты, как правило, задают много вопросов – и это правильно, ведь речь идет об операции. Но есть и такие, которые вызывают недоумение и удивление. Можно ли обойтись без рубцов?Даже после пореза ножом на пальце может остаться белая полоска.

Выбор читателей

24/07ПндАниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 24/07ПндПевица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 25/07Втр"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 24/07ПндЛайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов 25/07ВтрПевица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 24/07ПндНаряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина