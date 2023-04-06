Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага

Весна — идеальное время, чтобы привести себя в форму. Улучшить самочувствие и внешний вид помогут здоровые привычки. Врач Валерия Румянцева рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" главные способы укрепления иммунитета.
Всего 4 шага — и жизнь изменится к лучшему. Медик рекомендует:
- Отказаться от вредных привычек — не пить и не курить,
- Питаться сбалансированно — включить в рацион больше овощей и фруктов,
- Стабильно высыпаться,
- Заниматься спортом для красоты тела и внутренней гармонии.