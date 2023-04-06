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Четверг 6 апреля

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Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага

Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага
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Организму нужна поддержка, чтобы защищаться от инфекций и вирусов. Помимо генетики, на устойчивость иммунитета влияет образ жизни.

Весна — идеальное время, чтобы привести себя в форму. Улучшить самочувствие и внешний вид помогут здоровые привычки. Врач Валерия Румянцева рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" главные способы укрепления иммунитета.

Всего 4 шага — и жизнь изменится к лучшему. Медик рекомендует:

  1. Отказаться от вредных привычек — не пить и не курить,
  2. Питаться сбалансированно — включить в рацион больше овощей и фруктов,
  3. Стабильно высыпаться,
  4. Заниматься спортом для красоты тела и внутренней гармонии.
6 апреля 2023, 08:20
Фото: Winfried Sch?fer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Диана Арбенина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Диана Гурцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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