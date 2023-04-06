Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага

Организму нужна поддержка, чтобы защищаться от инфекций и вирусов. Помимо генетики, на устойчивость иммунитета влияет образ жизни.

Весна — идеальное время, чтобы привести себя в форму. Улучшить самочувствие и внешний вид помогут здоровые привычки. Врач Валерия Румянцева рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" главные способы укрепления иммунитета.

Всего 4 шага — и жизнь изменится к лучшему. Медик рекомендует: