Гастрит: как питаться при воспалении слизистой желудка

Гастрит нельзя запускать, диета должна быть щадящей.

Об этом токсиколог Кутушов рассказал порталу Pravda.Ru. Задача человека, который заработал гастрит, стараться восстановить слизистую желудка. Следует отказаться от холодной и горячей еды в пользу теплой. Желательно, если она будет в виде желе, пюре или измельченная. Как пишет сайт "Вести Подмосковья", во благо пойдет льняной кисель.

Также стоит обратить внимание на кислотность желудка. Если при гастрите она понижена, рекомендовано сократить потребление крахмала, соли, сырых овощей и простых углеводов. Если повышена — лучше все готовить на пару и ограничить продукты, которые обеспечивают секрецию желудочного сока.