Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг

Американка Джолин Джонс на протяжении нескольких лет изнуряла себя диетами и занятиями в тренажерном зале, чтобы стать победительницей среди бодибилдеров. Но однажды она поняла, что такой стиль жизни не приносит ей счастья. Поэтому она смело бросила спорт. Хоть Джоли и поправилась на 11 килограммов. зато она абсолютно счастлива.
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