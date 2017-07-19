Красотка бросила спорт и поправилась на 11 кг

Американка Джолин Джонс на протяжении нескольких лет изнуряла себя диетами и занятиями в тренажерном зале, чтобы стать победительницей среди бодибилдеров. Но однажды она поняла, что такой стиль жизни не приносит ей счастья. Поэтому она смело бросила спорт. Хоть Джоли и поправилась на 11 килограммов. зато она абсолютно счастлива.