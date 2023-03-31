"Пилинг для кишечника": полезные свойства груши

Ее ароматный плод нормализует повышенное давление. Благодаря содержанию магния, он оказывает и успокаивающий эффект на нервную систему. Груша богата калием, он помогает организму выводить жидкость. О полезных свойствах фрукта "Москве 24" рассказала врач Соломатина
Ввести в рацион грушу — значит попрощаться с запорами. "Она служит пилингом для стенок и ворсинок кишечника", — передает слова диетолога сайт VSE42.RU.
Однако есть ряд противопоказаний, при которых следует ограничить употребление этого фрукта. При гастрите, панкреатите и прочих болезнях желудочно-кишечного тракта груша может спровоцировать вздутие живота из-за наличия грубой клетчатки.
Осторожно следует выбирать плоды при сахарном диабете и ожирении. С такими диагнозами предпочтительно есть только несладкую грушу.