Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни

Как родители влияют на человека.

Бывает ли в жизни более тесная связь, чем между детьми и родителями? Значение этих отношений трудно переоценить, ведь они закладывают основу будущего для каждого человека. Достигнув зрелости, мы отдаляемся от отца и матери. Однако не перестаем психологически зависеть от них, невольно оглядываясь на то, что заложено с детства. О том, почему образы родителей так влияют на нас, рассказала психолог Ирина Ульянова.



Мама и папа — самые главные люди для малыша. Именно с ними связан первый опыт общения, первые теплые чувства. Но иногда страхи, отторжение и комплексы также "родом из детства".

Мама — главное слово

Мама в буквальном смысле дарит жизнь ребенку, заботится о нем, учит доверию к миру, в который он пришел. Питание, тепло, любовь — все это дает самый близкий нам человек. Основа взаимоотношений малыша и его матери — покой, комфорт и безопасность.

Взрослый человек забывает, что он чувствовал в младенческом возрасте, однако его подсознание хранит эти моменты. Именно опыт ранних лет является фундаментом всей дальнейшей жизни. Дети подрастают и живут дальше либо с ощущением легкости и удовлетворенности, либо в состоянии тревоги и страха.

Роль отца

Отец обеспечивает внешнюю поддержку малыша и его взаимодействие с окружающей действительностью. Он может несколько ослабить природную связь крохи с мамой, научить сына или дочь познавать мир и людей вокруг.

С годами такие коммуникативные навыки либо способствуют расширению личностных границ, либо, при негативном опыте, становятся серьезным препятствием и не позволяют двигаться вперед.

Семейные отношения

Кроме основных критериев — привычного доверия к матери и надежной опоры от отца — ребенок чувствует и общую атмосферу в семье. Отношения между самыми родными людьми закладывают основы межличностного взаимодействия, в том числе и между полами.

В младшем возрасте дети любят воспроизводить в играх сценки из семейной жизни. Иногда это выглядит забавно, а иногда — неприятно и даже страшно. Где они это видят? Конечно, у себя дома. Это их реальные переживания и жизненный опыт. Малыши копируют своих родителей, бабушек и дедушек. Ошибочно думать, что дети ничего не помнят и не понимают.

Уверенность в себе и самооценка

Что человек думает о себе? Какова его самооценка? Это также формируется в раннем детстве, а родители играют в данном процессе основную роль. Имеет значение даже тон общения отца или матери со своим чадом. Еще более важно, поддерживают ли они малыша или постоянно указывают на его промахи и ошибки? Хвалят или осуждают? Относятся как к равному или не дают и слова сказать?

Маленький человек растет, становится взрослым, строит собственную судьбу. И все же "голоса из детства", образы самых родных людей никогда не стираются из памяти. Они влияют на будущую карьеру, ответственность, уверенность в себе.

Во всем ли виноваты родители?

Многие жизненные сложности и беды уходят корнями в детство, возникают из-за обстановки в семье и отношений с родителями. Но, даже если взрослые не додали тепла, внимания и любви, не разглядели способностей своего ребенка, не позаботились о том, чтобы создать ему подходящее окружение, найти нужный кружок или секцию, есть возможность все исправить во взрослой жизни.

Мама и папа дают детям базовые параметры, невольно закладывая свои психологические установки. Взрослый человек вправе принять их за основу или же полностью отказаться от навязанного сценария. С течением лет можно менять базовую программу, внутренний мир и отношение к жизни.

Хорошая новость как раз и состоит в том, что человеческая психика подвижна. А потому нужно постараться понять, на что в жизни настроены лично мы. Тем не менее, образы отца и матери останутся в нашем сознании навсегда. Мы принимаем в наследство от родителей их опыт и принципы, но не стоит забывать и о праве искать свой собственный, единственно правильный путь.