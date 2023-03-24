Враги женской красоты: какие продукты портят внешность

Красота зависит от питания.

Сохранить внешность привлекательной — задача каждой уважающей себя женщины. Как цветок, она должна раскрываться и радовать окружающих своей энергетикой. Физическая красота, как и духовная, невероятно важна для представительниц прекрасного пола.

Однако у женской молодости есть главные враги, которые нередко прячутся в холодильнике. Некоторые продукты безжалостно портят кожу, хотя и не кажутся опасными. Диетолог Наталия Гридина рассказала, что из еды оказывает пагубное влияние на внешность.

Избыток молочных продуктов приводит к прыщам, то же самое — если переборщить со сливочным маслом и трансжирами. Как отмечает сайт VSE42.RU, эксперт относит к врагам красоты алкоголь и всю еду, которая приготовлена на гриле.