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Шоу-бизнес
"Культивирую молодость": Звезда группы "На-На" переделала себе лицо ради любовницы

"Культивирую молодость": Звезда группы "На-На" переделала себе лицо ради любовницы

Валерий Юрин старается подражать своей молодой любовнице.
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56-летний бывший солист группы "На-На" Валерий Юрин заявил, что ради эффектной 20-летней возлюбленной делает, так называемые, уколы красоты. Он переделал свое лицо во имя блага. Но так ли это? Уверены не все.

Психолог Константин Саркисян рассказал, что человек начинает изменять свое лицо не из благих намерений, а если ему подсознательно не хватает внутренней красоты, сообщает Пятый канал.

Также это возможно при нездоровых отношениях. Выходит, что один человек меняет себя ради прихотей другого. Происходит перевес в паре, и один перестает соответствовать фавориту. Вероятно и подражание. Возможно, бывший солист "На-На" просто равняется на своего кумира.

Также Юрин может просто бояться потерять возлюбленную, и для нее идет на любые изменения.

"Если я культивирую молодость, например, моей партнерше 20, а мне 50, то для меня она — это состояние молодости, поэтому я буду делать все для того, чтобы быть молодым", – объяснил психолог.

Конечно, такое отношение друг к другу ненормально, полагает специалист. Артист "На-На" с избранницей уже не видят друг друга настоящими. Это неестественное стремление обмануть себя. И тогда о любви в союзе уже не приходится говорить. В таком случае любовь невозможна и к самому себе, ведь происходит полное отторжение личности.

Валерий Юрин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 марта 2023, 21:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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