Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян

Врач дал совет по лечению ССЗ.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из главных причин гибели и утраты трудоспособности россиян. Основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний является сердечная недостаточность. Из более чем восьми миллионов жителей России, страдающих данной патологией, к врачу за консультацией приходит лишь треть – 2,6 миллиона человек. Об этом в беседе с "Дни.ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Скандинавского Центра Здоровья Ольга Ретивых.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) не появляется в организме человека просто так: данный недуг берет свои истоки из многих сердечно-сосудистых болезней, уменьшающих сократительную способность сердца. Из-за этого оно не может перекачивать кровь с такой же силой, как и раньше, что приводит к застою в малом или большом круге кровообращения. Дальнейшие последствия запущенной болезни включают в себя необратимые патологические процессы в органах.

Хроническая сердечная недостаточность развивается постепенно в течение длительного времени и проявляется комплексом симптомов: одышка, утомляемость и снижение физической активности, отеки и др.

Причин сердечной недостаточности достаточно много. К основным причинам развития ХСН в нашей стране относятся:

– артериальная гипертензия (95,5 %),

– ишемическая болезнь сердца (69,7 %),

– перенесенный инфаркт миокарда (15,3 %),

– сахарный диабет (15,9 %).

Зачастую больные хронической сердечной недостаточностью одновременно страдают и от ишемической болезни сердца, и от артериальной гипертензии.

Чем дольше пациенты не обращают внимания на симптомы развивающейся у них болезни, тем больше вероятность появления и прогрессирования ХСН. При артериальной гипертензии возрастает нагрузка на левый желудочек, это приводит к его гипертрофии (утолщению стенок), и нарушению фазы расслабления сердца, что и провоцирует развитие сердечной недостаточности.

Низкий процент обращения из за клиники за консультацией пациентов, жалующихся на симптомы сердечной недостаточности, можно объяснить крайне специфическими симптомами: одышка, быстрая утомляемость, отеки конечностей, кашель, учащение сердцебиения.

Большинство людей не придает им значения вовсе, совсем не многие обращаются с подобными жалобами к врачу, и еще меньший процент связывает их с сердечными заболеваниями.

Обращение к врачу

Специалистами учитывается неоднозначность жалоб пациентов. Симптоматика может иметь схожие черты с многими другими заболеваниями. А значит, подход к выявлению недуга, постановки диагноза и лечения носит комплексный характер и подбирается для каждого пациента индивидуально.

Индивидуальное ведение пациентов включает:

· Психологическую реабилитацию

Врачи осуществляют регулярный контроль пациентов, проводят беседы для выявления изменений в образе жизни: соблюдение режима труда и отдыха, полноценном сне, отказе от вредных привычек, о ежедневности и своевременности приема лекарственных препаратов, исключают самолечение и самоотмену препаратов.

· Диету

Правильное питание очень важно при сердечно-сосудистых заболеваниях. Например, существенно сокращается потребление соли – она способствует задержке жидкости и появлению отеков. Для доктора очень важно, чтобы пациент соблюдал диету также тщательно, как и принимал лекарства. Только так можно победить недуг.

· Режим физической активности

Физические нагрузки обязательны, но в комфортном для пациента темпе. Нужно здраво оценивать свои силы и возможности. Это необходимо не только для укрепления организма, но и для повышения переносимости медикаментозной терапии.

· Медикаментозную терапию

Лекарства подбирается индивидуально для каждого пациента, с учетом последних данных по лечению ХСН и особенностей его здоровья и состояния.

Развитие большинства сердечно-сосудистых заболеваний можно остановить или вовсе предупредить, подключив профилактические меры и устранив факторы риска – употребление табака и алкоголя, вредную, нездоровую пищу, лишний вес, нехватку физических нагрузок и активности.

Не стоит пренебрегать и профилактическими осмотрами для раннего выявления и лечения сердечно сосудистых заболеваний. Особенно это важно для людей, попадающих в зону риска – пациентов с повышенным кровяным давлением, сахарным диабетом, гиперлипидемией.