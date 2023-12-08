Ученые придумали метод эффективной борьбы с диабетом

Сейчас люди, страдающие от этого недуга, вынуждены постоянно делать инъекции инсулина. Это крайне затрудняет нормальную жизнь.

Исследователи предположили, что при установке специального подкожного имплантата, можно будет избавить больного диабетом человека от необходимости постоянно делать уколы. На практике теория подтвердилась. Специальное устройство по мере необходимости помогает секретировать инсулин. При этом, как пишет портал Ридлайф.ру, приспособление хорошо приживается под кожей. Этому способствует гипоаллергенный материал, из которого изготовлен имплантат.

Приспособление состоит из армированного альгинатного волокна. Оно, в свою очередь, содержит специальные клетки, вырабатывающие инсулин. Вживляется прибор в два этапа: сначала происходит установка катетера, который помогает сформировать в определенной полости сеть кровеносных сосудов. Только после этого устанавливается устройство.

Процедура вживления не требует применения общей анестезии. Допустимо местное обезболивание в условиях поликлиники. Экспериментально установлено, что прибор эффективен около 190 дней. Все это время человек с диабетом может не делать инъекции инсулина.