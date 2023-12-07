Долгожданное открытие: болезнь Альцгеймера научились останавливать

Чаще всего недуг атакует пожилых людей от 65 лет и старше. Среди симптомов встречаются апатичность, расстройство внимания, дрожь в руках и ногах.

Специалистам удалось не только останавливать течение болезни Альцгеймера, но и заставить мозг перезагрузиться. Воздействие на пациентов из исследуемой группы проводилось током. Слабыми разрядами стимулировали больных два раза в сутки, пишет Ридлайф.ру.

Новая терапия является неинвазивной. Специальные электроды закрепляются на голове пациента. Через них осуществляется подача тока, который "пробуждает" нейроны и стимулирует образование новых связей. Исследование проводилось среди лиц старше 65 лет. У всех пациентов ранее была диагностирована болезнь Альцгеймера в легкой или умеренной форме.

После полутора месяцев терапии ученые подвели итоги. Оказалось, что у пациентов наблюдалась положительная динамика. Они начали запоминать слова, воспроизводить небольшие тексты, чувствовали улучшение настроения. Лечение током, которое сейчас еще изучается, помогает стимулировать мозг для большей выработки кальция и высвобождения серотонина – гормона счастья.