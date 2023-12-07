Найден способ борьбы с послеродовой депрессией

До 15% новоиспеченных мамочек сталкиваются с неприятными симптомами, мешающими полноценно наслаждаться новой для себя ролью. Рассказываем, как справиться с послеродовой депрессией.

Часто женщины не говорят о странных ощущениях, которые возникают после рождения ребенка. Ожидаемая радость от встречи с долгожданным наследником неожиданно не происходит. Вместо этого ощущается повышенная тревожность, нарушения сна, аппетита и плаксивость. Подобная симптоматика присуща послеродовой депрессии, пишет портал Ридлайф.ру.

Отлично, если есть возможность обратиться за помощью к специалисту. Он поможет осознать, подобное состояние поддается корректировке. С послеродовой депрессией сталкиваются до 15% мамочек. Ранее рекомендовалось больше общаться с окружающими, не замыкаться в себе и расслабляться.

Ученым удалось выяснить, что регулярные спортивные нагрузки способны предотвратить появление послеродовой депрессии, а при ее наличии – снять симптоматику. При этом аэробные нагрузки должны длиться не менее 30 минут три раза в неделю. Такая практика помогает улучшать кровообращение, стимулировать мозг и разгружать новоиспеченную маму. Лучше всего, если тренировки будут проходить в группах.