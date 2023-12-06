ТОП-3 причины начать есть рыбу уже сегодня

Жирные виды, особенно при правильном приготовлении, сохраняют огромное количество полезных витаминов и микроэлементов. Рассказываем, почему лучше включить рыбу в ваш рацион питания.

Меню здорового человека должно в обязательном порядке содержать жирные виды рыбы, пишет Ридлайф.ру. Ученым удалось установить, сельдь, лосось и сардины помогают организму работать без сбоев.

Почему важно включить этот продукт в рацион?

Высокое содержание жирных кислот омега-3 помогает предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Кальций и железо, входящие в состав рыбы, восполняют недостаток содержания этих микроэлементов в организме. Улучшается настроение, повышается работоспособность.

Витамины A, E, D помогают обрести здоровый вид ногтям, коже и волосам.

Ученые рекомендуют есть не менее 140 гр. различных видов жирной рыбы в неделю. Важно помнить, что данный продукт не рекомендован для употребления лицам, страдающим сбоями работы поджелудочной железы.

Полезные микроэлементы и витамины сохранятся в большем количестве при приготовлении жирной рыбы на пару, а также при запекании в рукаве. Жарка на масле не рекомендована при правильном питании.