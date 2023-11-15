Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей

Эндокринолог не стал скрывать, что в седовласом возрасте стоит обратить особое внимание именно на рацион. Что обязательно должно быть в него включено? Раскрываем секрет здоровья и долголетия.

Для поддержания бодрости люди преклонного возраста обязательно должны съедать определенную норму белка. Питаться таким образом важно каждый день. Только в этом случае можно говорить о правильном питании. Очевидно, что при этом важно сохранять умеренную физическую активность и позитивный настрой. Об этом сообщает RT.

Белковая пища помогает сохранять необходимый уровень белка и помогает вырабатывать коллаген. Все это благоприятно действует на организм. При этом важно соблюдать норму. Она составляет:

От 200 до 300 граммов для женщин.

От 300 до 400 граммов для мужчин.



Белок лучше всего получать не из красного мяса, так как этот продукт провоцирует появление опухолей. лучше добавить в рацион рыбу, морепродукты и птицу, напоминает канал 360. Пожилым людям важно согласовывать питание только после консультации со специалистом, чтобы не навредить организму и не спровоцировать развитие различных заболеваний.