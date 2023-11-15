Раскрыт секрет правильного питания для пожилых людей

Для поддержания бодрости люди преклонного возраста обязательно должны съедать определенную норму белка. Питаться таким образом важно каждый день. Только в этом случае можно говорить о правильном питании. Очевидно, что при этом важно сохранять умеренную физическую активность и позитивный настрой. Об этом сообщает RT.
Белковая пища помогает сохранять необходимый уровень белка и помогает вырабатывать коллаген. Все это благоприятно действует на организм. При этом важно соблюдать норму. Она составляет:
- От 200 до 300 граммов для женщин.
- От 300 до 400 граммов для мужчин.
Белок лучше всего получать не из красного мяса, так как этот продукт провоцирует появление опухолей. лучше добавить в рацион рыбу, морепродукты и птицу, напоминает канал 360. Пожилым людям важно согласовывать питание только после консультации со специалистом, чтобы не навредить организму и не спровоцировать развитие различных заболеваний.