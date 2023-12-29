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ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции

ВОЗ: в мире зафиксирована новая вспышка опасной инфекции
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Среди симптомов заболевания чаще всего встречаются головная боль, лихорадка и дезориентация.

На территории аргентины зафиксирован случай заболевания смертельным недугом. У одного из обратившихся в больницу диагностирован лошадиный энцефалит, сообщает телеканал "360".

Болезнь не проявлялась больше двадцати лет, уточняет RT. Недуг развивается очень быстро. Сначала человек ощущает сильнейшую головную боль, после чего начинается лихорадка и дезориентация в пространстве. Вирусное заболевание способно вызвать огромное число неприятных осложнений. Не исключен и летальный исход.

"Царьград" напоминает, что вирус западного лошадиного энцефалита распространяется через насекомых. заболеть можно после укуса зараженного комара. Болезнь встречается не только у людей, лошадей, но и у других млекопитающих, а также птиц.

Сейчас ВОЗ также обеспокоена стремительным распространением в мире мутировавшего коронавируса. Он вызывает тяжелое течение пневмонии. гражданам рекомендуется не забывать о простых мерах профилактики: тщательное мытье рук, вакцинация и использование медицинских масок при посещении многолюдных мест.

29 декабря 2023, 09:13
Женщина болеет. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
ВОЗ• Требует проверки

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