"Огненная" ловушка для кошелька: почему на Пахома Теплого 28 мая долги становятся вечными

На Пахома солнце начинает припекать не по-детски, но вместе с жарой приходят и опасные финансовые соблазны, способные разорить любого.

Православная церковь чтит память Пахомия Великого, а в народе этот день называют "Пахомом Теплым". Считается, что с этого момента солнце начинает светить по-особенному, прогревая землю до самых глубин. Но за этим благостным теплом скрывается опасность стихии. Если рассвет 28 мая багряный, "кровавый" — лето будет засушливым и богатым на пожары. Поэтому предки в этот день обходили стороной любые игры с огнем. Развести костер или даже просто оставить без присмотра свечу — к большой беде.

Долговая яма

Самый жесткий запрет дня касается денег. Категорически нельзя брать или давать в долг. Верили, что на Пахома любая передача купюр из рук в руки — это добровольный отказ от своей финансовой удачи. Если вы дадите взаймы, то деньги к вам не вернутся, а если возьмете — будете ходить в должниках до конца своих дней. Пахом требует финансовой дисциплины. Вместо того чтобы тратить, займитесь планированием или генеральной уборкой — выметание сора на Пахома помогает очистить энергетику дома от застарелого негатива.

Здоровье на солнце

Несмотря на риск пожаров, само солнце на Пахома считается целебным. Если у вас есть хронические боли в суставах или вы часто болеете, проведите хотя бы полчаса под прямыми лучами. "Пахом бока греет — хворь вон гонит", — говорили в старину. Главное — не оставлять в этот день посуду грязной. Остатки еды на тарелках могут привлечь в дом болезни, поэтому кухня должна сиять чистотой.