Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь

Ксения Алферова, всегда считавшаяся образцом женственности и семейной стабильности, в день своего 52-летия решилась на беспрецедентный шаг.

Наследница легендарной династии и дочь самой красивой актрисы советского кино Ирины Алферовой, Ксения всегда казалась баловнем судьбы. Однако реальность оказалась куда суровее глянцевых обложек. В день своего рождения артистка буквально обнажила душу перед многомиллионной аудиторией, признавшись, что ее нынешнее состояние — это результат тяжелейшей внутренней трансформации после краха многолетнего брака. Развод после 20 лет совместной жизни стал для Ксении не просто юридической формальностью, а настоящим испытанием на прочность, которое едва не сломило ее волю.

Ксения не стала скрывать: за внешним благополучием часто прячутся "черные дыры" отчаяния. Актриса призналась, что периодически ей бывает морально невыносимо. Когда гаснут софиты и она остается наедине с собой, в тишине начинают звучать опасные голоса. "Наваливаются сомнения, страхи, невозможности внутренние и нежелания. Да, иногда веришь разным нашептывающим внутри, что ты одна и никому не нужна", — разоткровенничалась Алферова.

Этот страх одиночества — самый коварный враг, который поселился в душе звезды после того, как рухнул ее семейный замок. Привыкать к новой жизни, где больше нет привычного плеча рядом, Ксении приходится через боль и преодоление. Два десятилетия брака — это целая жизнь, и выкорчевывать из себя прошлое актрисе приходится буквально "по живому".

Но Алферова не была бы дочерью своей великой матери, если бы позволила себе окончательно утонуть в депрессии. Актриса заявила, что в ее жизни начинается "новая волна" — мощная, светлая и очищающая. Несмотря на шрамы на сердце, Ксения нашла в себе силы для возрождения. И помогла ей в этом не только железная дисциплина, но и те, кто остался рядом в самый темный час.

"Я свечусь, прямо сверкаю светом моих друзей! Они наполняют меня любовью, и она льется через край!" — восклицает артистка.

Именно верные соратники стали для нее тем самым "юридическим щитом" и духовной опорой, которая не дала упасть. По словам Ксении, близкие люди принимают ее целиком — со всеми "немощами", слезами и слабостями. В этом единении она обрела новую суперсилу.

Сейчас Алферова утверждает, что ее сердце снова открыто миру. Жажда жизни, желаний и энергии бьет ключом. "И весь мир обнять хочется, и сил много!" — делится Ксения. Она больше не хочет прятаться от реальности. Для нее самое дорогое — это человек и живое общение, которое лечит лучше любых антидепрессантов.

27 мая 2026, 17:15
Ксения Алферова. Фото: kino-teatr.ru
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме

