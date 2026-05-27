"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу

Пока светская Москва шепотом обсуждает внезапное исчезновение "небесной" Анжелики Варум с радаров, ее супруг Леонид Агутин решил расставить все точки над "i", выбрав для этого самый интимный и пронзительный способ.



Накануне, 26 мая, одна из самых закрытых и загадочных пар отечественного шоу-бизнеса отметила важную дату — Анжелике Варум исполнилось 57 лет. В последние годы певица, чей голос когда-то звучал из каждого окна, превратилась в настоящую женщину-фантома. Она наглухо закрыла двери своего внутреннего мира: больше никаких глянцевых интервью, шумных презентаций или ковровых дорожек. Варум даже забросила свои аккаунты в социальных сетях, оставив многомиллионную армию поклонников в полном неведении.

Информационный вакуум вокруг артистки моментально заполнили тревожные слухи. В кулуарах наперебой твердили: Варум якобы окончательно покинула Россию и перебралась в солнечную Флориду. Именно в Америке с раннего детства живет единственная дочь звездной пары — Елизавета-Мария, которая уже давно строит самостоятельную жизнь и карьеру рок-музыканта за океаном. Сплетники уверяли, что Анжелика свила там уютное гнездышко и больше не намерена возвращаться на родину, устав от бесконечного внимания и светской суеты.

Однако, несмотря на статус добровольной затворницы, Анжелика продолжает оставаться главной музой в жизни Леонида Агутина. Певица, хоть и крайне редко, но все же появляется на публике. Ее видят на мероприятиях, имеющих критическое значение для ее мужа или свекра Николая Петровича. Каждое такое появление становится сенсацией: Варум выглядит спокойной, умиротворенной и по-прежнему безупречно элегантной. Очевидно, что ее "затворничество" — это не бегство, а осознанный манифест тишины и право на личную жизнь без фотовспышек.

В день 57-летия именно Леонид Агутин взял на себя роль главного глашатая их чувств. Музыкант, чей поэтический дар давно стал его визитной карточкой, прервал затянувшееся молчание и опубликовал в своем официальном телеграм-канале пронзительное обращение к супруге. Это не просто поздравление, а настоящий лирический манифест, в котором каждое слово пропитано нежностью и скрытой тревогой за любимую женщину.

"В моей душе восторг и счастье и удивительный покой, ведь День Рождения грустный праздник, когда он твой", — обратился Агутин к имениннице в стихах.

Леонид признался, что хранит любовь к Анжелике "осторожно и тревожно", желая ей как можно больше таких дней рядом с ним. Завершил он свой душевный порыв мощной фразой: "С Днем Рождения, моя любовь! Да будет свет!". Эти слова стали лучшим ответом всем злопыхателям, которые годами пророчат паре развод и ищут следы разлада в их отношениях.