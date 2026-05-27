"Энергетика, запах – это все максимально важно": Мигель ошарашил признанием о тайных критериях отбора артистов

Легендарный особняк на Саввинской набережной снова содрогается от наплыва сотен претендентов, мечтающих попасть в самый загадочный проект десятилетия под руководством бескомпромиссного Мигеля.

В центре "Протанцы" яблоку негде было упасть: более полутора тысяч человек выстроились в очередь, чтобы попытать счастья в кастинге шоу "Вернувшиеся". Этот проект — настоящая легенда московской театральной жизни. С момента премьеры в 2016 году иммерсивный триллер по пьесе Ибсена посмотрели 140 тысяч зрителей из 13 стран. Но попасть в труппу к Мигелю — задача почти невыполнимая, ведь маэстро ищет не просто актеров, а "свежую кровь" с особыми характеристиками, сообщает Клео.ру.

Жесткий отбор

Несмотря на толпы желающих, сам Мигель настроен скептически. Режиссер не скрывает разочарования уровнем подготовки современных артистов. По его словам, главная беда в том, что люди разучились слушать и слышать. Но самое интригующее кроется в методах отбора. Мигель признался, что видит фальшь за версту и "сканирует" претендентов на животном уровне.

"Многие артисты, кстати, возмущаются, не понимают, почему им отказали. Я прошу: входите и просто пройдитесь по залу. Не надо петь, танцевать, трюки какие-то показывать — ходите", — делится мастер.

Он наблюдает за тем, как человек ощущает пространство, как он подает себя в нем. А дальше начинается самое интересное — проверка на "физику".

"Энергетика, запах — это все максимально важно", — откровенничает Мигель. Для иммерсивного театра, где зритель находится на расстоянии вытянутой руки от актера, притягательность на "макроплане" становится решающим фактором. Здесь важна каждая деталь: как человек дышит, как он пахнет, какая энергия от него исходит. Любая фальшь в особняке с привидениями видна сразу, ведь у актеров нет права на ошибку — они живут свои роли буквально в сантиметрах от публики.

Звездные тайны и путь "Императора"

В прошлые годы в "Вернувшихся" блистали Кристина Асмус, Дарья Мороз и Анна Хилькевич. В этом сезоне звездный состав держится в строжайшем секрете, что только подогревает интерес. Сам Мигель вспоминает, что его самого на кастингах "зарубили" лишь однажды — в мюзикле "Ромео и Джульетта", и то из-за слишком яркого характера и цвета кожи. В остальном же его путь — от мюзикла "Метро" до "Фабрики звезд" — был триумфальным.

Режиссер советует будущим зрителям не пытаться "отработать" билет и увидеть все 240 сцен одновременно. Иммерсивный формат — это прежде всего встреча с самим собой и своими потаенными желаниями. Мигель вспоминает нью-йоркское шоу "Sleep No More", после которого он три дня не мог ни с кем разговаривать, переваривая полученный опыт. Именно такого эффекта он добивается и в своем проекте.

27 мая 2026, 19:11
Мигель. Фото: Youtube / @samamenshova
Клео.ру✓ Надежный источник

Разведенная Алферова сделала важное признание: Я свечусь

"Да будет свет!": Агутин прервал молчание после слухов о побеге Варум за границу

"Я не имею права скрывать": SHAMAN на фоне Кремля заговорил о страшной правде

"Привет" из прошлого: ученые вскрыли 2300-летний сосуд и содрогнулись

"Я в хламину вышла на сцену": МакSим раскрыла постыдную правду о сочинском позоре

